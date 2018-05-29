В России создали бронированного "Городового"
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Бронированный спецавтомобиль "Городовой" на базе КАМАЗа.
Источник: Алексей Моисеев / rg
В российском парке специальной техники для силовиков пополнение - однообъемный бронированный спецавтомобиль "Городовой" бескапотной компоновки готов к выполнению задач по охране правопорядка.
Выполненный на базе КАМАЗа, он может стать платформой для монтажа различного вооружения и специального оборудования. Бронирование обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков ручных гранат.
У "Городового" защищен моторный отсек, топливные баки выполнены пожаровзрывобезопасными.
Двигатель развивает мощность в 262 л.с. В результате максимальная скорость по шоссе доходит до 100 км/ч. Вместимость каждого из двух топливных баков - 180 литров. Запас хода составляет внушительную величину - 1600 км.
Полноприводный бронеавтомобиль имеет дорожный просвет 320 мм и способен преодолевать брод глубиной до 1,75 м и подъем до 31 градуса. Радиус поворота - 10 метров. Длина - 6810 мм, ширина - 2500 мм, высота - 3060 мм. Колесная база - 3670 мм.
При полной массе 10 700 кг бронеавтомобиль имеет грузоподъемность 1200 кг и оснащен 12 пассажирскими местами.
Впервые "Городовой" был продемонстрирован в подмосковной Балашихе на Втором научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018".
Алексей Моисеев
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29.05.2018
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