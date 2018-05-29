В России создали бронированного "Городового"



Бронированный спецавтомобиль "Городовой" на базе КАМАЗа.

Источник: Алексей Моисеев / rg Бронированный спецавтомобиль "Городовой" на базе КАМАЗа.Источник: Алексей Моисеев / rg

В российском парке специальной техники для силовиков пополнение - однообъемный бронированный спецавтомобиль "Городовой" бескапотной компоновки готов к выполнению задач по охране правопорядка.

Выполненный на базе КАМАЗа, он может стать платформой для монтажа различного вооружения и специального оборудования. Бронирование обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков ручных гранат.

У "Городового" защищен моторный отсек, топливные баки выполнены пожаровзрывобезопасными.

Двигатель развивает мощность в 262 л.с. В результате максимальная скорость по шоссе доходит до 100 км/ч. Вместимость каждого из двух топливных баков - 180 литров. Запас хода составляет внушительную величину - 1600 км.

Полноприводный бронеавтомобиль имеет дорожный просвет 320 мм и способен преодолевать брод глубиной до 1,75 м и подъем до 31 градуса. Радиус поворота - 10 метров. Длина - 6810 мм, ширина - 2500 мм, высота - 3060 мм. Колесная база - 3670 мм.

При полной массе 10 700 кг бронеавтомобиль имеет грузоподъемность 1200 кг и оснащен 12 пассажирскими местами.

Впервые "Городовой" был продемонстрирован в подмосковной Балашихе на Втором научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018".

Алексей Моисеев