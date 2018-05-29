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Мировая система контроля над стратегическими вооружениями под угрозой исчезновения - Ушаков

30.05.2018 Интерфакс-АВН 153 0
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Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Существующая система контроля над вооружениями в мире может вскоре исчезнуть, и этого нельзя допустить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Созданная ранее система контроля над вооружениями, которая полвека обеспечивала стратегическую стабильность, может, как вы сами знаете и чувствуете, совсем исчезнуть", - сказал он на открытии международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Допустить этого нельзя", - подчеркнул Ю.Ушаков.

В связи с этим помощник главы государства выразил надежду на эффективную работу разоруженческой сессии форума.
29.05.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия

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