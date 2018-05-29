Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в авиаполк ЦВО
|
|
Самолет Су-34. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов
ЦАМТО, 29 мая. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в состав авиационного полка Центрального военного округа, базирующегося на территории Челябинской области.
Самолеты временно передислоцированы в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где экипажи пройдут на них летную практику, в том числе с элементами высшего пилотажа, а инженерно-технический состав освоит техническую эксплуатации нового типа самолетов.
Ранее, в начале 2018 года, на вооружение авиационного полка в Челябинской области поступили первые шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью в любых метеорологических условиях. Самолет оснащен управляемым вооружением класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения, оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
|
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2018 Новые Су-34 пополнили авиаполк Центрального военного округа
29.05.2018 Два самолета Су-34 поступили по гособоронзаказу в Центральный военный округ
24.05.2018 В ВКС России в рамках выполнения ГОЗ поступили два бомбардировщика Су-34
18.05.2018 Путин: в 2018 году по линии Минобороны на ГОЗ выделили 1,5 трлн рублей
18.05.2018 ВС России в этом году должны получить 160 единиц авиатехники, заявил Путин
19.04.2018 В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
20.02.2018 Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу учитывать опыт Сирии при производстве самолетов