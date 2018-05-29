Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в авиаполк ЦВО



Самолет Су-34. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов Самолет Су-34. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 29 мая. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в состав авиационного полка Центрального военного округа, базирующегося на территории Челябинской области.

Самолеты временно передислоцированы в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где экипажи пройдут на них летную практику, в том числе с элементами высшего пилотажа, а инженерно-технический состав освоит техническую эксплуатации нового типа самолетов.

Ранее, в начале 2018 года, на вооружение авиационного полка в Челябинской области поступили первые шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью в любых метеорологических условиях. Самолет оснащен управляемым вооружением класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения, оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.