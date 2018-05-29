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Новая бесшумная снайперская винтовка будет продемонстрирована на выставке "Армия-2018"

30.05.2018 ЦАМТО 118 0
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МЦ-116М
7,62мм снайперская винтовка.
Источник: личное

ЦАМТО, 29 мая. Новая бесшумная снайперская винтовка калибра 12,7 мм разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им.Шипунова на базе винтовки МЦ-116М впервые будет продемонстрирована на выставке "Армия-2018", которая пройдет в конце августа в Кубинке.

Кроме того, будет представлен целый ряд модификаций винтовки МЦ-116М, в том числе под патроны калибра 7,62 на 51 мм, 7,62 на 67 мм и 8,6 на70 мм.

Также, будут показаны варианты винтовки под дозвуковые патроны калибра 7,62 мм и под бесшумные патроны калибра 12,7 мм. Все модификации выполнены на базе ложе винтовки МЦ-116 и используют унифицированный ударно-спусковой механизм, однако имеют разные стволы.

Бесшумный вариант МЦ-116М в крупнокалиберном исполнении предназначен для использования спецподразделениями и преимущественно в городских условиях. Такая винтовка способна скрытно поражать противника, экипированного бронежилетом высокого класса защиты на коротких дистанциях до 300 м. Крупный калибр (12,7 мм) и большой вес пули компенсируют ее малую скорость полета и низкую энергетику, позволяя сохранить поражающее действие.

Базовая магазинная снайперская винтовка МЦ-116М использует стандартный отечественный патрон 7,62 на 54 мм и предназначена для проведения полицейских и антитеррористических операций. Имеет эффективную дальность стрельбы 700-800 м.

Винтовка производится малыми партиями и состоит на вооружении спецподразделений Минобороны и других силовых структур, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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