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Черноморский флот 1 июня получит новейший корабль, вооруженный ракетами "Калибр"

30.05.2018 ЦАМТО 143 0
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МРК "Вышний Волочек" проекта 21631
МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman

ЦАМТО, 29 мая. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле (МРК) "Вышний Волочек" Черноморского флота (ЧФ) пройдет 1 июня в Севастополе и приурочена к началу летнего периода обучения, начинающемуся в Вооруженных силах 1 июня.

МРК "Вышний Волочек" – шестой корабль проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе. Заложен 29 августа 2013 года, спущен на воду 22 августа 2016 года. До недавнего времени находился на испытаниях в Новороссийске.

В настоящее время три МРК проекта 21631 находятся в составе Каспийской флотилии. Еще два – "Зеленый Дол" и "Серпухов" – первоначально были в составе Черноморского флота. В конце 2016 года они совершили межфлотский переход и усилили Балтийский флот с базированием в Балтийске (Калининградская область). Все пять МРК в разное время участвовали в нанесении ударов крылатыми ракетами "Калибр" по целям в Сирии. На Зеленодольском судостроительном заводе сейчас в разных стадиях строительства находятся еще пять МРК проекта 21631, в том числе три – для ЧФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.05.2018
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Страны
Россия
Сирия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Калибр КР
КФ
ЧФ

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