Черноморский флот 1 июня получит новейший корабль, вооруженный ракетами "Калибр"
|
|
МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman
ЦАМТО, 29 мая. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле (МРК) "Вышний Волочек" Черноморского флота (ЧФ) пройдет 1 июня в Севастополе и приурочена к началу летнего периода обучения, начинающемуся в Вооруженных силах 1 июня.
МРК "Вышний Волочек" – шестой корабль проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе. Заложен 29 августа 2013 года, спущен на воду 22 августа 2016 года. До недавнего времени находился на испытаниях в Новороссийске.
В настоящее время три МРК проекта 21631 находятся в составе Каспийской флотилии. Еще два – "Зеленый Дол" и "Серпухов" – первоначально были в составе Черноморского флота. В конце 2016 года они совершили межфлотский переход и усилили Балтийский флот с базированием в Балтийске (Калининградская область). Все пять МРК в разное время участвовали в нанесении ударов крылатыми ракетами "Калибр" по целям в Сирии. На Зеленодольском судостроительном заводе сейчас в разных стадиях строительства находятся еще пять МРК проекта 21631, в том числе три – для ЧФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
29.05.2018 "Вышний Волочек" передадут Черноморскому флоту 1 июня
31.10.2017 Под Андреевским флагом
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
14.07.2017 Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру
17.03.2017 Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
27.10.2016 "Они способны простреливать всю Европу": зачем зеленодольские "Буяны" прошли Ла-Манш?
19.11.2015 Малые ракетные корабли ЧФ «Серпухов» и «Зеленый Дол» прибыли в Севастополь