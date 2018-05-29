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Российская наземная станция ГЛОНАСС в ЮАР получила международный статус

30.05.2018 ТАСС 132 0
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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник: politikus.ru

Станция успешно прошла квалификационные испытания на получение нового статуса

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Наземная станция системы ГЛОНАСС в ЮАР разработки российской научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" получила статус действующей станции глобальной сети лазерной дальнометрии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"Международная служба лазерной дальнометрии (ILRS) направила в адрес научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" уведомление о том, что российская станция "Сажень-ТМ-БИС", размещенная на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в городе Крюгерсдорп (ЮАР), успешно прошла квалификационные испытания на получение статуса действующей станции глобальной сети лазерной дальнометрии", - сказали в госкорпорации.

Станции был присвоен идентификатор HRTL 7503, она уже включена в состав сети ILRS. "Сажень-ТМ-БИС" в ЮАР станет одиннадцатой по счету российской станцией, включенной в глобальную сеть ILRS, которая насчитывает 45 станций по всему миру.

Российский сегмент сети также включает станции на территории космодрома Байконур в Казахстане и Университета Бразилиа в Бразилии, а также восемь станций в РФ.

Станция "Сажень-ТМ-БИС" была введена в эксплуатацию в феврале 2017 года.

Система "Сажень-ТМ-БИС" предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников систем ГЛОНАСС и GPS, измерений текущих навигационных параметров их движения и приема навигационных сообщений от спутников.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Бразилия
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