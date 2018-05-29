СМИ: NASA может одобрить метод заправки ракет SpaceX для закачки больших объемов топлива



Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту.

Источник: © Matt Hartman via AP Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту.Источник: © Matt Hartman via AP

Ранее в аэрокосмическом ведомстве США высказывали опасения по поводу метода "холодной заправки" из-за инцидента со взрывом Falcon 9 в 2016 году

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Заправка ракет компании SpaceX с экипажем на борту непосредственно перед их запуском охлажденным топливом под большим давлением оправдана, этот способ отвечает нормам безопасности. Такое решение вскоре может принять консультативная комиссия по вопросам безопасности полетов воздушно-космических аппаратов при NASA, сообщил портал Space.com.

При подготовке к запуску ракеты-носителя Falcon 9 в SpaceX ранее решили применить метод, при котором топливо во время закачки под высоким давлением имеет крайне низкую температуру и, соответственно, занимает меньший объем, что позволяет загрузить больше горючего. Однако заправку нужно производить непосредственно перед запуском. В будущем эти ракеты планируется использовать для проведения пилотируемых полетов, но экипаж должен находиться в корабле еще до заправки. В аэрокосмическом ведомстве США ранее высказали опасения насчет безопасности такого способа. Поводом послужил инцидент, происшедший в сентябре 2016 года, когда Falcon 9 взорвалась во время заправки перед проверкой двигателя.

На заседании консультативной комиссии Брент Джетт огласил заключение центра NASA, курирующего вопросы безопасности и конструкторские работы. В нем, в частности, говорилось о неких "опасных обстоятельствах", которые до этого не обсуждались. По словам Джетта, "этот отчет имеет большую ценность для программы пилотируемых коммерческих полетов".

"На мой взгляд, если применяются соответствующие, проверяемые системы управления, и если они используются для предотвращения реальных опасных ситуаций, способных привести к аварии или, что еще хуже, потере экипажа и корабля, то заправку непосредственно перед стартом стоит рассмотреть", - сказал он.

"Судя по всему, если будут сделаны надлежащие шаги, а потенциальные угрозы устранят, то риск запуска экипажа при такой конфигурации окажется приемлемым", - со своей стороны заявила председатель комиссии Патрисия Сондерс.

Глава SpaceX Илон Маск в начале мая заверил журналистов в том, что опасения насчет безопасности метода "холодной заправки" слишком преувеличены. Кроме того, по его словам, технология в целом позволяет разместить экипаж в корабле уже после того, как баки ракеты будут заполнены. Однако Маск считает это ненужной тратой времени.

На слушаниях в Конгрессе США в этом году представители NASA информировали законодателей о том, что решение разрешить SpaceX размещать экипаж в кораблях до заправки ракет пока не принято.

Над созданием кораблей для доставки астронавтов на орбиту работают SpaceX и Boeing, однако они могут не успеть к сроку. Сейчас для полетов к Международной космической станции (МКС) используются российские "Союзы". В феврале прошлого года NASA заключило соглашение с Boeing, позволяющее астронавтам получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах.