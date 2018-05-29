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Российские вертолеты Ми-8 проведут разведку района посадки космонавтов в степи Казахстана

30.05.2018 ТАСС 117 0
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Союз-ТМА-19М
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016.
Источник: Binn Ingols / NASA

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-07" запланирована на 3 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа вылетели из казахстанского Жезказгана на разведку района предполагаемой посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Два вертолета Ми-8 вылетели из Жезказгана на разведку района посадки космонавтов в степи Казахстана. Группа проведет разведку района на наличие природных пожаров, скоплений воды, техники, искусственных сооружений в предполагаемой точке для оценки благоприятности условий посадки космического корабля", - сказали в пресс-службе.

Ранее российские военные вертолеты с оперативной группой на борту были перебазированы в Казахстан с аэродрома Упрун Челябинской области.

3 июня 2018 года запланирована посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-07", который доставит на землю участников длительных экспедиций МКС-54/55: космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи. Посадка планируется по традиции в степях Казахстана недалеко от города Жезказган.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
JAXA
NASA
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Союз ПКК

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