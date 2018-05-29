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Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС

30.05.2018 ТАСС 139 0
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ГЛОНАСС
В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.
Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

Станция предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия построит на Кубе беззапросную измерительную станцию (БИС) "СМ-ГЛОНАСС" производства научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК "СПП"), сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

"Генеральный директор АО "НПК "СПП" Юрий Рой, генеральный директор научно-технического центра "ГЕОКУБА" Педро Мартинес Фернандес и генеральный директор компании "Техноимпорт" Эриберто Санчес Алейне подписали контракт на установку и эксплуатацию беззапросной измерительной станции "СМ-ГЛОНАСС" производства НПК "СПП" на территории Кубы", - сказали в госкорпорации.

Это очередная станция зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК "СПП" в рамках опытно-конструкторской работы по построению глобальной системы прецизионной навигации (шифр "Сигал"), предусмотренной федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", уточнили в Роскосмосе.

"СМ-ГЛОНАСС" - беззапросная измерительная станция, изготовленная НПК "СПП" по заказу Роскосмоса и предназначенная для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass c целью измерения текущих навигационных параметров, приема навигационных сообщений спутников, регистрации результатов измерений и навигационных сообщений и передачи данных в центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информации.
29.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
Проекты
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ГЛОНАСС

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