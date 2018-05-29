Соединение морской пехоты на Камчатке получило новые бронетранспортеры БТР-82А



БТР-82А.

Источник: РИА Новости / Андрей Станавов БТР-82А.Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

Машины оснащены новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "Трона-1" с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации

ТАСС, 29 мая. Более 30 новых бронетранспортеров БТР-82А прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатку в соединение морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке России. Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В дополнение к новой технике, которая уже эксплуатируется подразделениями морской пехоты, к месту постоянной дислокации кораблями доставлены еще более 30 бронетранспортеров. Колесные машины поставлены на учет и принимаются в эксплуатацию, чтобы планово заменить машины предыдущего поколения - БТР-80 и гусеничные транспортеры МТЛБ", - сообщил Воскресенский.

В летний период обучения практические занятия для наводчиков и механиков-водителей БТР-82А будут проходить на полигоне Радыгино. В ходе полевого выхода морские пехотинцы Тихоокеанского флота будут тренироваться водить новые, более тяжелые машины и вести огонь по различным мишеням из боевого модуля с 30-мм пушкой.

Ранее камчатское соединение морской пехоты ТОФ получило на вооружение танки Т-80БВ.

Бронетранспортер БТР-82А отличается от БТР-80 повышенной живучестью. Машина оснащена новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "Трона-1" с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.