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Соединение морской пехоты на Камчатке получило новые бронетранспортеры БТР-82А

30.05.2018 ТАСС 112 0
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БТР-82А
БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

Машины оснащены новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "Трона-1" с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации

ТАСС, 29 мая. Более 30 новых бронетранспортеров БТР-82А прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатку в соединение морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке России. Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В дополнение к новой технике, которая уже эксплуатируется подразделениями морской пехоты, к месту постоянной дислокации кораблями доставлены еще более 30 бронетранспортеров. Колесные машины поставлены на учет и принимаются в эксплуатацию, чтобы планово заменить машины предыдущего поколения - БТР-80 и гусеничные транспортеры МТЛБ", - сообщил Воскресенский.

В летний период обучения практические занятия для наводчиков и механиков-водителей БТР-82А будут проходить на полигоне Радыгино. В ходе полевого выхода морские пехотинцы Тихоокеанского флота будут тренироваться водить новые, более тяжелые машины и вести огонь по различным мишеням из боевого модуля с 30-мм пушкой.

Ранее камчатское соединение морской пехоты ТОФ получило на вооружение танки Т-80БВ.

Бронетранспортер БТР-82А отличается от БТР-80 повышенной живучестью. Машина оснащена новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "Трона-1" с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Т-80
Проекты
ТОФ

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