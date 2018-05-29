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Россия и Казахстан подписали новый контракт на поставку четырех вертолетов Ми-35

30.05.2018 ТАСС 114 0
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Транспортно-боевой вертолет Ми-35
Транспортно-боевой вертолет Ми-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не уточнили сроки поставки новых машин

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия и Казахстан подписали новый контракт на поставку четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Владимир Дрожжов.

"Новый контракт на четыре вертолета Ми-35 был подписан. В этом году", - сказал он.

Дрожжов не уточнил сроки поставки Казахстану новых машин.

В 2016 году с Казахстаном также был подписан контракт на четыре Ми-35, машины планируется поставить в 2018 году. Всего Казахстан, по данным на сегодняшний день, должен получить от России восемь Ми-35.

Ранее в ходе выставки KADEX-2018 стало известно о подписании контрактов между Казахстаном и Россией на поставки восьми истребителей Су-30СМ и одного дивизиона зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э".

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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