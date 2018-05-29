Россия и Казахстан подписали новый контракт на поставку четырех вертолетов Ми-35
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Транспортно-боевой вертолет Ми-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не уточнили сроки поставки новых машин
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия и Казахстан подписали новый контракт на поставку четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Владимир Дрожжов.
"Новый контракт на четыре вертолета Ми-35 был подписан. В этом году", - сказал он.
Дрожжов не уточнил сроки поставки Казахстану новых машин.
В 2016 году с Казахстаном также был подписан контракт на четыре Ми-35, машины планируется поставить в 2018 году. Всего Казахстан, по данным на сегодняшний день, должен получить от России восемь Ми-35.
Ранее в ходе выставки KADEX-2018 стало известно о подписании контрактов между Казахстаном и Россией на поставки восьми истребителей Су-30СМ и одного дивизиона зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э".
Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.
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29.05.2018
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