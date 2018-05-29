Более 30 тысяч военнослужащих получат служебное жилье в 2018 году
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Квартира в новостройке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч военнослужащих Минобороны России будут обеспечены служебным жильем в 2018 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Более 30 тысяч военнослужащих министерства обороны России будет обеспечено служебными жилыми помещениями до конца текущего года", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра обороны Тимура Иванова, в ходе торжественного заселения новостройки для военнослужащих в столице Хакасии Абакане до конца года в республике будет завершено строительство 51 многоквартирного дома.
"Сегодня в рамках реализации программы обеспечения жильем военнослужащих сдается один из пяти жилых домов в Абакане. Всего в текущем году здесь будет завершено строительство и сдано в эксплуатацию еще четыре дома общей емкостью более 200 квартир", - добавил Иванов.
Также сообщается, что на территории бригады открыт спортивный комплекс с бассейном, ледовая площадка, в процессе строительства находится легкоатлетический манеж, строятся новые казармы.
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29.05.2018
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