Железный человек: через год USSOCOM поместит оператора в активный экзоскелет.



Фото костюма TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) с выставки 2017 года, однако в мае 2018 года на конференции SOFIC в Тампа-Бэй, штат Флорида он снова был показан в том же месте и без каких-либо изменений. Представлен концепт костюма, который к концу разработки может выглядеть иначе. (Фото Джен Джадсон / Defense News).

Источник: https://www.defensenews.com/ Фото костюма TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) с выставки 2017 года, однако в мае 2018 года на конференции SOFIC в Тампа-Бэй, штат Флорида он снова был показан в том же месте и без каких-либо изменений. Представлен концепт костюма, который к концу разработки может выглядеть иначе. (Фото Джен Джадсон / Defense News).Источник: https://www.defensenews.com/

В течение многих лет USSOCOM [1] разрабатывали костюм для специально подготовленных операторов, который, по сути, увеличивал силу и выносливость, независимо от возможностей оператора и, похоже, через год проект выйдет на важную контрольную точку.

22 мая во время выступления на SOFIC [2] руководитель подразделения USSOCOM Джим Смит сказал: - «Мы знали, что эта задача станет настоящим вызовом. Оператор в активном экзоскелете становится спортсменом мирового класса - это очень сложная задача и мы осознаем, как много проблем придется решить».

Но USSOCOM двигается вперед и Смит добавил: «В следующем году, примерно в это же время, мы покажем оператора в силовом экзоскелете Министерству обороны, для осознания ими, что это действительно означает для операций МО и что всё эта система - результат компромиссов.»

TALOS [3] (официальное название экзоскелета в USSOCOM) является комплексной системой, состоящей из сложного сочетания современных технологий, которая не сильно отличается от костюма Железного Человека из комиксов и фильмов.

Костюм состоит из систем базового уровня, экзоскелета, который является роботизированным скелетом, и слоя брони. Показанная концепция костюма имеет защиту всей поверхности тела с головы до ног и сложный шлем со встроенными системами ситуационной осведомленности и коммуникации.

При разработке костюма, руководители программы вынуждены прилагать постоянные усилия, чтобы сохранить баланс между желаниями, силами и средствами.

Например, признается, что выполненные чрезвычайно сложные работы, приведут к созданию прототипа, который не предназначен для принятия на вооружение.

Когда-то в SOCOM полагали, что вся работа по созданию комплексной системы займет не более пяти лет, но сроки были сорваны, потому что одни части костюма появлялись и улучшались быстрее, чем другие.

«Нашей начальной целью было - пять лет, что соответствовало августу этого года», - сказал на SOFIC директор Объединенной оперативной группы по приобретению TALOS полковник Джеймс Миллер.

Самой большой проблемой стал экзоскелет. «Экзоскелет сам по себе проблематичен», - сказал Миллер.

Предыдущие прототипы экзоскелета состояли из 800 частей, изготовленных из углепластика, имевших надежную конструкцию и достаточно технологичных, при этом они сковывали движения или были слишком дороги, сказал Миллер.

Когда разработчики получат нужную конструкцию скелета, её будут изготавливать из дорогих материалов, таких как титан.

Помимо скелета, работоспособность будет зависеть от сложной роботизированной системы приводов, которая позволит легко двигаться при выполнении тяжелой работы.

Проблема с экзоскелетом не мешала развитию программы, а ряд элементов системы настолько продвинулись вперед, что уже применялись операторами в реальных боевых операциях, сказал Миллер.

К концу года некоторые комплексы TALOS достигнут высокого уровня технологической готовности, отметил он.

«Компоненты или характеристики базового уровня будут управлять температурным режимом, сеть датчиков считывать различные характеристики биологического и физиологического состояния. Всё это, безусловно, может быть применимо и полезно не только для военных, поскольку там много возможностей", - сказал он.

Со слов Миллера получается, что фактически, программа уже предложила войскам системы базового уровня, которые помогают регулировать температурный режим тела в пассивном режиме через систему трубок. По трубкам, вокруг всего тела, перемещаются как теплые, так и холодные жидкости, в зависимости от температуры внешней среды и тепла, которое вырабатывает тело.

Кроме того, при разработке костюма осуществлен технологический рывок в сенсорах, контролирующих физиологические и биологические характеристики тела. Решающее значение для считывания точных показаний имеют место и направление фиксации датчиков, тогда они будут продолжать работать на потном или грязном теле. «На испытаниях они показывают хорошие результаты», - отметил Миллер.

По оптике «мы сделали пару вещей, которые никто не делал до нас – это очень уникальные вещи и очень полезные как для нас, так и для всего общества», - сказал он. «Мы преодолели ряд проблем, не получили окончательного результата, какого бы нам хотелось по производительности, поэтому продолжаем работать, но я бы отметил, что переход к [нашлемному отображению] по оптике свершился".

В анимационном ролике концепция дисплея, встроенного в шлем, представляет собой небольшую прозрачную пластину, расположенную под глазом. Беглый взгляд вниз предоставит богатый набор данных об окружающей обстановке.

Одна из основных проблем бронирования в том, что для обеспечения полной защиты приходится увеличивать габариты и вес. Ученые продолжают работать над снижением веса защиты и её размеров.

В идеале защита должна весить как слой ткани и быть чувствительной. Работа в этом направлении требует научных прорывов.

На данном этапе программы мы надеемся увидеть «определенный прогресс по броне» к концу года, сказал Миллер. "Посмотрим."

Миллер отметил, что литий-полимерная батарея, разработанная в рамках программы, выдает «энергию огромной плотности». Он добавил, что твёрдооксидные топливные элементы также используются в Японии для электроснабжения домов, но «мы смогли сжать лучше, как минимум, с одним видом топлива»."

Эти разработки расширяют возможности систем и варианты их применения в других направлениях, например, питания беспилотников или различной сухопутной техники во время боевых действий, добавил он.

В начале следующего года команда начнет последовательную разработку и печать элементов экзоскелета. Каждый шаг подгонки экзоскелета под человека является критичным.

При этом он добавил: «Ни один элемент этой системы по отдельности не является самостоятельным или законченным костюмом».

Осенью или зимой, когда будут закончены отстающие по разработке компоненты, мы сможем оценить, как интегрировать эту технику в войска. «Если операторы признают костюм полезным, мы сразу начнем активное продвижение его в силовые структуры».

Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.name

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