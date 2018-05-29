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Самолет Ту-214ОН прошел первый этап освидетельствования

30.05.2018 РИА Новости 109 0
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Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН. Архивное фото
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый самолет Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства успешно прошел первый этап освидетельствования, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 21 по 29 мая 2018 года Российской Федерацией успешно проведен первый этап освидетельствования нового самолета Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства. В мероприятии по предварительному освидетельствованию, которое проходило на подмосковной авиабазе Кубинка, приняли участие 56 иностранных специалистов из 20 государств - участников Договора по открытому небу", - сказал он.

Как отметил Рыжков, в ходе освидетельствования иностранным инспекторам были продемонстрированы конструктивные особенности самолета, связанные с установкой на нем цифровой аппаратуры отечественного производства. Участники мероприятия детально ознакомились с наземным комплексом обработки и провели необходимый комплекс измерений на оптическом тест-объекте, используемом для определения разрешения цифровой аппаратуры наблюдения.

Рыжков сообщил, что самолет Ту-214ОН выполнил четыре демонстрационных полета с участием иностранных инспекторов, в ходе которых российские специалисты провели аэрофотосъемку оптического тест-объекта, расположенного на аэродроме Кубинка. По результатам обработки материалов иностранными инспекторами были подтверждены значения высот, на которых может использоваться аппаратура наблюдения самолета Ту-214ОН.

"Успешное, по общему мнению, проведение мероприятия подтвердило высокий уровень подготовки российских специалистов, а также продемонстрировало заинтересованность Российской Федерации в эффективном функционировании Договора по открытому небу. Проведенное мероприятие стало первым шагом в международном допуске к использованию в рамках Договора самолета наблюдения Ту-214ОН. Заключительный этап освидетельствования нового самолета пройдет в сентябре 2018 года", - добавил Рыжков.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Проекты
Ядерный щит

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