"Ночные охотники" отработали перехват низколетящих целей на Ставрополье
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Вертолет Ми-28Н. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" Южного военного округа в Ставропольском крае отработали задачи по перехвату низкоскоростных низколетящих воздушных целей в сложных метеоусловиях, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Летчики воинской части армейской авиации выполнили визуальный поиск неопознанных целей, совершающих полет на высоте ниже 50 метров со скоростью менее 200 километров в час, их сопровождение и принуждение к посадке", - сказал он.
Контроль за перемещением воздушных целей осуществляли подразделения радиотехнических войск ЮВО, передавая координаты движения обнаруженных объектов экипажам.
Имитировали неопознанные цели транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
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29.05.2018
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