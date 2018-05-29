Минобороны РФ опровергло слухи о "перехвате" израильских F-16 над Ливаном



Самолет F-16 ВВС Израиля.

Источник: http://pro-samolet.ru Самолет F-16 ВВС Израиля.Источник: http://pro-samolet.ru

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские ВКС не участвовали в перехвате израильских истребителей в небе над Ливаном, тиражируемая в СМИ информация не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны.

"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы "перехвате" российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана - дилетантская глупость", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей. Кроме того, эти самолеты не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на израильскую газету The Times of Israel сообщили, что истребители-бомбардировщики Су-34 якобы перехватили F-16 ВВС Израиля в воздушном пространстве Ливана.

Утверждалось, что инцидент произошел несмотря на то, что стороны поддерживают постоянные контакты для предотвращения происшествий в воздухе. По информации издания, российские самолеты якобы участвовали в учениях над Средиземным морем и оказались в небе над Ливаном из-за плохой погоды.

Минобороны Израиля появившиеся в СМИ сообщения никак не прокомментировало.