Минобороны РФ опровергло слухи о "перехвате" израильских F-16 над Ливаном
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Самолет F-16 ВВС Израиля.
Источник: http://pro-samolet.ru
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские ВКС не участвовали в перехвате израильских истребителей в небе над Ливаном, тиражируемая в СМИ информация не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны.
"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы "перехвате" российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана - дилетантская глупость", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей. Кроме того, эти самолеты не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на израильскую газету The Times of Israel сообщили, что истребители-бомбардировщики Су-34 якобы перехватили F-16 ВВС Израиля в воздушном пространстве Ливана.
Утверждалось, что инцидент произошел несмотря на то, что стороны поддерживают постоянные контакты для предотвращения происшествий в воздухе. По информации издания, российские самолеты якобы участвовали в учениях над Средиземным морем и оказались в небе над Ливаном из-за плохой погоды.
Минобороны Израиля появившиеся в СМИ сообщения никак не прокомментировало.
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29.05.2018
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