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ЦАХАЛ защитит Прибалтику… от России

30.05.2018 Военно-промышленный курьер 109 0
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ЦАХАЛ
Военнослужащие ЦАХАЛ.
Источник: vpk-news.ru

Израильские военные примут участие в учении НАТО у наших границ

Недолгий российско-израильский "роман", кульминацией которого стало участие Нетаньяху, украшенного георгиевской лентой, в Параде Победы и в шествии "Бессмертного полка", похоже, подошел к концу.

Вооруженные силы Израиля отправляют свой воинский контингент для участия в воинских маневрах Северо-Атлантического альянса у границ нашей страны, направленных на "сдерживание России", то есть против нас.

Израильский портал Israel Defense, посвященный военным новостям, сообщил о предстоящих учениях, которые пройдут на территории Польши и Прибалтики. Речь идет о военных маневрах Saber Strike ("Удар саблей")-2018, которые стартуют 3 июня и продлятся чуть менее двух недель. Эти учения будут одними из наиболее масштабных и многочисленных за последнее время. К участию в них привлекаются военнослужащие и техника 19 стран. Проходить они будут на территории, в воздушном пространстве и в территориальных водах Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Легенда учений, как нетрудно понять, посвящена "отражению агрессии условного противника", угрожающего странам Балтии. После возникновения угрозы, силы быстрого реагирования, представленные подразделениями бундесвера, стремительно выдвигаются навстречу "агрессору" и занимают позиции в Прибалтике, беря под контроль мосты, переправы, транспортные коммуникации, удерживая территорию и препятствуя продвижению неприятеля.

Затем согласованно подтягиваются остальные войска других стран НАТО и переходят в наступления, нанося поражение "агрессору". Всего в маневрах планируется задействовать не менее 18 тыс. военнослужащих и свыше 5 тыс. единиц техники. Но главной "изюминкой" маневров является не их масштабность, а участие израильской армии.

Собственно, в учениях альянса израильтяне принимали участие и ранее, но всегда на других потенциальных театрах военных действий. Так, например, в минувшем марте в Восточном Средиземноморье прошли учения ВМС США, Греции и Израиля. Анкара даже предположила, что маневры направлены против нее. Но вот появление израильтян в Европе у границ России – это несколько неожиданно. Особенно в свете того, что Израиль, несмотря на свой прозападный курс, всегда подчеркивал свои особые отношения с Россией.

В рамках этих особых отношений он совсем недавно добился от Москвы отказа от ранее анонсированных поставок Сирии ЗРК С-300. И вот теперь такой странный шаг. Для чего всегда осторожный в отношениях с Москвой Тель-Авив присоединяется к мероприятию с очевидно провокационным подтекстом, фактически вступая в противостояние с нашей страной в Европе?

Похоже, что таким образом Израиль расплачивается с Трампом за перенос посольства в Иерусалим.

Можно предположить, что появление ЦАХАЛ на европейских учениях  – своего рода предостережение Москве от участия в разгорающемся в Израиле и вокруг него конфликте и от поддержки палестинцев.

Но, так или иначе, совершенно очевидно, что отношения между Россией и Израилем начинают обретать новые формы.


Борис Дмитриев
29.05.2018
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Страны
Греция
Израиль
Латвия
Литва
Польша
Россия
Сирия
США
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Эстония
Продукция
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Военные учения

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