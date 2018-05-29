Точки роста западного форпоста



Антон Алиханов.

Источник: vpk-news.ru Антон Алиханов.Источник: vpk-news.ru

Антон Алиханов: "Мы благодарны президенту страны за возможность преобразить Калининградскую область"

В результате развала СССР самый западный регион России оказался оторван от страны. "Островная" жизнь неизбежно накладывает отпечаток: в местных реалиях много нюансов, отличающих Калининградскую область от других субъектов РФ. Так что ее чаще называют не янтарным краем, хотя на территории сосредоточено 90 процентов мировых запасов солнечного камня, а особым регионом.

При этом на российский регион в центре Европы возложена и представительская миссия. Нередко по нему судят обо всей стране. И потому западному форпосту приходится быть передовым во всех смыслах. Последние годы здесь апробируются многие новшества в разных сферах, в связи с чем область именуют еще и пилотной. А Калининградская особая экономическая зона, пожалуй, самая известная в РФ.

Наверное, не случайно с недавних пор именно здесь самый молодой губернатор в истории новейшей России. Сейчас у Антона Алиханова особенно напряженный график – завершается подготовка к ЧМ-2018, матчи которого будет принимать и Калининград. И все же губернатор нашел время, чтобы ответить на вопросы "Военно-промышленного курьера".

– Антон Андреевич, Калининградская область – российский форпост на Балтике. Чувствуется ли особое внимание федерального центра, экспертного сообщества, прессы к вопросам безопасности региона, его мобилизационной готовности?

– В силу своего географического положения Калининградская область имеет особое значение во внутренней и внешней политике России, так как именно здесь пересекаются многие экономические и политические интересы окружающих стран Европы. Поэтому вопросам безопасности региона всегда уделялось большое внимание. Сейчас они поднимаются в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Конечно, эта тема в центре внимание федерального центра, СМИ.

“Уникальное географическое положение области дает дополнительные возможности для бизнеса”

Наряду с болельщиками тех стран, чьи сборные будут играть в Калининграде, в регионе, опять-таки в силу географического положения, ждут также гостей из Германии, Польши и прибалтийских государств. На территории области в плановом порядке проводятся антитеррористические учения. Были они и на новом стадионе в Калининграде. Во время учений оценивалась эффективность мер по антитеррористической и противодиверсионной защите спортивных объектов.

Совсем недавно, в апреле, проведена масштабная проверка пожарной безопасности торговых центров. Чуть раньше прошли успешные испытания по определению возможности использования энергоблоков Маяковской и Талаховской ТЭС (новейших газотурбинных станций. – В. Р.) для восстановления функционирования энергосистемы Калининградской области в экстренной ситуации. В целом принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей региона.

– Как вы оцениваете работу предприятий ОПК? Какую роль отводите их развитию?

– В настоящее время на территории Калининградской области размещены семь предприятий оборонно-промышленного комплекса, включенных в реестр организаций ОПК в Северо-Западном федеральном округе. К ним относятся судостроительный завод "Янтарь", опытное конструкторское бюро "Факел", 94-й автомобильный ремонтный завод, калининградское предприятие "ЭРА", 33-й судоремонтный завод, 69-й ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения и 150-й авиационный ремонтный завод. На предприятиях ОПК работают более 6500 человек, их оборот в 2017 году составил порядка 12,8 миллиарда рублей. Организации этой сферы выпускают по большей части уникальную продукцию, в том числе современные суда, различные двигатели. Часть предприятий представляет собой ремонтную базу для значительного спектра военной техники. Все это позволяет говорить о важности наших предприятий ОПК в промышленности не только Калининградской области, но и всей страны.

– Как складываются отношения с директорским корпусом оборонных предприятий? Чего они ждут от региональной власти? Какие проблемы стоят на повестке дня? В чем глава региона может посодействовать ОПК?

– Я сторонник выстраивания партнерских отношений со всеми организациями области. Считаю, что с руководителями предприятий ОПК сложились именно такие отношения.

У оборонных организаций, как у любых других, есть свои проблемы. Часть связана с необходимостью модернизации оборудования, есть сложности с дозагрузкой мощностей. Учитывая специфику ОПК, правительство области старается быть эффективным партнером в части отстаивания позиции наших предприятий на федеральном уровне. Отрадно, что есть положительные результаты в данном направлении.

– Кооперация связывает калининградские предприятия с другими субъектами Федерации. А как вам видятся межрегиональные связи, их развитие?

– В качестве одного из примеров успешной межрегиональной кооперации в оборонно-промышленном комплексе можно привести исполнение прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь" заказа для рыболовецкого колхоза имени Ленина, который находится в Петропавловске-Камчатском. По программе гражданского судостроения завод обязался построить дальневосточникам три траулера-сейнера, два из них на сегодня уже спущены на воду. Серия рыболовных судов подобного типа строится в России впервые более чем за 20 лет. По мере технического перевооружения предприятий подобные проекты вполне могут расширяться.

– Какова повестка на 2018 год, наиболее важные направления работы? Чем Калининград и область интересны инвесторам?

– Мы стараемся комплексно подходить к развитию промышленности и экономики области, использовать все имеющиеся на федеральном и региональном уровне инструменты и механизмы. Этим обусловлено наше стремление в 2018 году максимально развить инфраструктуру поддержки бизнеса, способствовать кластеризации отдельных отраслей.

Наряду с поддержкой традиционных направлений развития промышленности областное правительство уделяет большое внимание развитию наукоемких отраслей. Мы активно работаем над позиционированием Калининградской области как региона-лидера по предоставлению услуг инжиниринга и управления, тем самым развивая один из главных активов – это высококвалифицированные специалисты в сфере проектирования, программирования, документирования и тестирования решений автоматизации и электрических систем.

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Стоит отметить, что развитию новых производств, центров компетенций в нашем регионе помогает специальный правовой режим осуществления хозяйственной, производственной, инвестиционной деятельности – особая экономическая зона. Она предусматривает для инвесторов налоговые и таможенные преференции. Беспрецедентные льготы, например многократно пониженные страховые взносы, вступили в действие для новых резидентов Калининградской ОЭЗ с 1 января 2018 года. Большое значение для промышленности региона, прежде всего для развития обрабатывающих производств, имеют индустриальные парки: площадки с выгодными условиями размещения, готовыми инженерными коммуникациями, удобной транспортной логистикой.

Уникальное географическое положение Калининградской области, граничащей с государствами Евросоюза, дает дополнительные возможности для оптимизации и повышения эффективности бизнеса, его выхода на новые рынки России и за рубежом. В этой работе предприниматели могут рассчитывать на содействие властей региона, которые проводят политику открытых дверей, направленную на расширение межрегиональных и международных связей.

– Ощущаете ли вы помощь и спрос президента России? В чем это проявляется?

– Безусловно, для развития региона очень важна поддержка президента. Пристальное внимание главы государства демонстрируют не только его визиты к нам. Напомню, что по поручению Владимира Путина создана и работает правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, в состав которой вошли министры, представители госкомпаний и банков. Комиссия сыграла роль эффективного катализатора, например, в процессе подготовки поправок в закон о нашей особой экономической зоне два года назад.

Я регулярно отчитываюсь перед главой государства. Так, в начале мая на видеоконференции я доложил Владимиру Владимировичу о готовности региона к чемпионату мира по футболу и заверил, что мы приложим все усилия, чтобы встретить гостей и участников на самом высоком уровне.

Я благодарен президенту страны за возможность региону серьезно преобразиться, создать огромное наследие, которым будет пользоваться не одно поколение жителей.

Антон Алиханов

Беседовал Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года