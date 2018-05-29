Зона ответственности от Сирии до Японии



Сергей Шойгу.

Источник: versiya.info Сергей Шойгу.Источник: versiya.info

Сергей Шойгу подвел основные итоги военного строительства

Министр обороны Сергей Шойгу поручил разработать отдельную программу реализации нового президентского указа. В документе необходимо отразить проблемы строительства инфраструктуры, создания новых подразделений и учебных заведений. "ВПК" законспектировал основные разделы доклада, сделанного министром.

На заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства, напомнив, что 7 мая Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", заявил: следует принять отдельную программу, которая будет дополнением к тому, что уже сделано ранее. Если по учебным заведениям мы практически завершили эту работу, то сейчас на повестке создание комплексов, где были бы объединены усилия и образовательных, и научных организаций, подчеркнул министр. На внеочередном заседании в июне коллегия обсудит реализацию и предложения по исполнению в Минобороны РФ майского указа президента.

Потому и центральный

Основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боевой готовности войск. Продолжаются перевооружение и строительство современных военных городков. С начала учебного года проведено 68 межвидовых учений, в том числе 54 двусторонних. В ходе занятий военнослужащие активно осваивают нестандартные формы и новые способы ведения боевых действий, в том числе используя опыт, полученный в Сирии. Количество учений военнослужащих ЦВО и стран ШОС и ОДКБ возросло за два года в три раза. Подготовка органов управления и войск округа ведется в тесном взаимодействии с сопредельными государствами. Прежде всего это касается противодействия международному терроризму. В 2018 году отработку миротворческих и специальных операций с участием российского воинского контингента планируется осуществить в ходе девяти международных учений на территории России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

“Создано сплошное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях”

За последние два года в боевой состав ЦВО введены четыре соединения, десять воинских частей и восемь подразделений. Полностью перевооружены три соединения, две воинские части и 25 подразделений. Поступило более 2500 новых и модернизированных образцов ВВТ. Второй зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 "Триумф", вставший на боевое дежурство в январе 2018 года в Центральном военном округе, в три раза повысил возможности прикрытия важнейших государственных и военных объектов в зоне ответственности ПВО. В авиационные соединения и воинские части округа уже поступают самолеты Су-34, предусмотрена поставка звена МиГ-31БМ. В текущем году новую технику получат 65 соединений, воинских частей и подразделений округа. При этом планируется поставить модернизированные БМП-2М в четыре общевойсковых соединения. Артиллерийская бригада будет переоснащена самоходными гаубицами "Мста-СМ" и системами большой мощности "Малка".

Группировка ЦВО более чем из шести тысяч военнослужащих, 913 единиц техники и 14 воздушных судов готова оказать помощь в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 29 регионах РФ. За последние два месяца методом подрыва военнослужащие округа предотвратили ледяные заторы в четырех субъектах Федерации, что позволило избежать затопления 17 населенных пунктов, в которых проживают более 20 тысяч человек. В Саратовской области для возобновления транспортного сообщения войсками округа оперативно развернута паромная переправа через реку Камелик, в Алтайском крае оборудован мостовой переход через Катунь.

В этом году в целях совершенствования боевого состава войск командованию округа предстоит сформировать и переформировать два соединения, восемь воинских частей и три подразделения, повысить оснащенность современным вооружением и техникой до 49 процентов. Предстоит также ввести в эксплуатацию 140 зданий и сооружений, что позволит обустроить инфраструктуру 10 соединений, воинских частей и подразделений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание ВВТ, создать достойные условия для проживания военнослужащих и членов их семей. Реализация плана деятельности в 2018 году повысит боевой потенциал Центрального военного округа на 13 процентов.

"Солнцепек" на востоке

Соединения Восточного военного округа получат в 2018 году более 1600 единиц ВВТ. Это повысит долю современных образцов оружия до 53 процентов. В войска уже поступило 297 единиц современной и модернизированной техники. Истребительная авиация 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны переоснащена современными и модернизированными самолетами. Завершено перевооружение огнеметных рот полков радиационной, химической и биологической защиты тяжелыми системами ТОС-1А "Солнцепек". В результате боевой потенциал подразделений вырос в 2,5 раза.

Отмечается положительная динамика в комплектовании соединений и воинских частей офицерскими кадрами. К концу мая она составит 96 процентов. В условиях сохранения угроз возникновения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск. В 2018 году будут проведены 52 оргмероприятия, важнейшим из которых станет формирование Краснознаменной ордена Кутузова 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии.

Более шести тысяч военнослужащих, 30 летательных аппаратов и 800 единиц техники борются с природными чрезвычайными ситуациями в ВВО. Для стабилизации паводковой обстановки в Хабаровском крае в апреле устранили ледовый затор на реке Тумнин. В ходе тактико-специального учения в Бурятии наведена мостовая переправа через Джиду.

Почти 50 экипажей самолетов из состава оперативно-тактической авиации 11-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны отработали ночную дозаправку в воздухе в ходе подготовки к маневрам "Восток-2018".

Округ принял участие в стратегической командно-штабной тренировке по управлению Вооруженными Силами и в двусторонней – с Центральным военным округом при внезапной проверке, организованной комиссией Министерства обороны. Проведена командно-штабная тренировка по разрешению кризисных ситуаций на Сахалинском и Приморском операционных направлениях.

Из боя – на модернизацию

Боевые возможности Воздушно-космических сил России за два года возросли на 11,7 процента. В соединения, воинские части и подразделения ВКС поставлено более 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10 процентов. Повышение уровня исправности авиатехники увеличило показатели налета на 11 процентов.

С 2016 года в ВКС РФ сформированы управления двух авиационных дивизий, зенитной ракетной бригады и полка ВТА. Радиолокационными станциями, расположенными на территории РФ, создано сплошное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях.

Сегодня исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве. Поэтому наращивание возможностей ВКС является одним из приоритетных направлений нашей работы. Серьезным экзаменом стала специальная операция в Сирийской Арабской Республике, в которой на ротационной основе приняло участие большинство летного и инженерно-технического состава. Полученные в ходе операции навыки и знания систематизируются и используются при подготовке войск и органов военного управления, а также при разработке учебно-методических пособий. Кроме того, с учетом сирийского опыта приняты решения по совершенствованию боевого состава и военной инфраструктуры ВКС. На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов. Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале этого года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57.

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года