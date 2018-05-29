Арктика с подогревом



Атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов».

Источник: youtube.com Атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов».Источник: youtube.com

Росатом – на пороге создания неиссякаемого источника энергии

Толерантное ядерное топливо, реакторы на быстрых нейтронах, медицинская радиология стали центрами внимания на состоявшемся в Сочи "Атомэкспо-2018".

Международный форум стал заметным событием, выходящим за рамки отрасли. Приветствие участникам и гостям "Атомэкспо-2108" направил Владимир Путин.

"Ломоносов" и последователи

Последние годы отмечены тенденцией устойчивого роста спроса на безопасные ядерные технологии и экологически чистую электроэнергию, которую вырабатывают АЭС. Особый интерес вызывают работы российских ученых над так называемым толерантным ядерным топливом. Как ожидается, его создание позволит избежать серьезных аварий на атомных электростанциях, подобных произошедшим в Чернобыле и на Фукусиме. Работы выходят на финишную прямую, и уже в этом году планируется поставка опытной партии нового топлива для проведения испытаний на экспериментальном реакторе.

“Проект ФВЦМР оказался настолько привлекательным, что ряд европейских стран готовы по российскому проекту строить у себя такие же центры”

Россия активно участвует в крупнейшем международном проекте по созданию ИТЭР (ITER). Это международный термоядерный экспериментальный реактор, строящийся во Франции. К работе привлечены лучшие физики всех ведущих стран. Поставлена задача доказать возможность использования термоядерной реакции для получения электроэнергии в промышленном масштабе. Успех проекта обеспечит человечество неисчерпаемым источником энергии.

Наша страна выступает с инициативой сотрудничества по многоцелевому исследовательскому ядерному реактору на быстрых нейтронах МБИР, который планируется ввести в строй в начале 2020-х. Именно на нем ученые рассчитывают добиться окончательного решения задачи, позволяющей замкнуть ядерный топливный цикл. Предлагается создать международный консорциум, где будут согласовываться научные программы фирм – участниц проекта.

Стоит упомянуть первую и не имеющую аналогов плавучую атомную электростанцию (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Первенец включает в себя два реактора по 35 мегаватт и в данный момент буксируется в Певек, к месту постоянной стоянки. Его задача – обеспечить порт и жителей этого северного города, а также промышленные предприятия, включая нефте- и газодобываюшие морские платформы, доступной электроэнергией. Поскольку для полноценного освоения районов, прилегающих к Севморпути, потребуется порядка десятка аналогичных ПАТЭС, можно не сомневаться, что заводы-изготовители без заказов не останутся.

В прорыв – на быстрых нейтронах

Неоспоримое первенство России – в создании и промышленной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. Технология хороша тем, что в ней используется топливо из смеси урана и плутония. Это позволяет экономить энергетический уран и с пользой утилизировать излишки накопленного за годы ядерного противостояния оружейного плутония. Попутно в реакторах дожигаются другие долгоживущие радиоактивные изотопы, что значительно снижает общий уровень опасных отходов.

В 2016-м на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС началась промышленная эксплуатация единственного в мире промышленного ядерного реактора на быстрых нейтронах БН-800. Он выдает 880 мегаватт. В перспективе здесь запланировано строительство еще нескольких подобных и даже более мощных энергоустановок.

Как известно, из-за деструктивной американской позиции Россия вышла из соглашения с США по утилизации оружейного плутония. И теперь вместо того, чтобы за гроши продавать дорогостоящий элемент за океан, мы эффективно используем его в мирной энергетике.

Но наши ученые не намерены останавливаться и на этом. По проекту "Прорыв" создается новый реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ с технологией замкнутого ядерного топливного цикла. Появляется возможность использовать в качестве топлива уран-238 и торий-232, которые значительно дешевле 235-го. В кочегарку на быстрых нейтронах может пойти и ОЯТ. Таким образом, количество топлива, пригодного для использования в атомной энергетике, многократно возрастает. Попутно существенно снижается себестоимость электроэнергии. Это будет самый настоящий прорыв.

Лечебное излучение

Перспективнейшее направление деятельности Росатома – медицинская радиология, целенаправленное использование излучения в интересах здоровья граждан. Прежде всего это лечение онкологических заболеваний, число которых в силу разных причин значительно увеличилось в последнее время.

Особое внимание – к строительству в Димитровграде Ульяновской области Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии (ФВЦМР). В этом уникальном учреждении предлагаются самые передовые на сегодня методы. Здесь будут проходить лечение до 40 тысяч онкобольных в год. Подсчитано: открытие центра позволит минимум на четверть снизить смертность россиян от раковых заболеваний.

Конечно, России с ее огромной территорией следует иметь несколько межрегиональных филиалов ФВЦМР, чтобы охватить все население страны. Уже запланировано строительство подобного центра в Красноярске.

Проект ФВЦМР оказался настолько привлекательным, что, по имеющейся информации, ряд европейских стран еще на стадии его строительства заинтересовались новой технологией и готовы реализовать российский проект у себя.

Кому светит атом

Можно смело утверждать, что Росатом конкурентоспособен в глобальном масштабе. Все предприятия и научно-исследовательские учреждения обеспечены заказами на годы вперед по части как научных исследований, так и производства продукции. И если уж корпорация относительно благополучно пережила безденежные 90-е, правда, в основном за счет зарубежных заказов, то нынешние проблемы ей никак не страшны.

Продолжают строиться новые энергоблоки на территории России, активно возводится Белорусская АЭС, планируется аналогичная в Казахстане. Сооружается сразу несколько энергоблоков в Индии, Иране, Китае. На очереди Венгрия, Финляндия, Турция, Египет, Бангладеш. И даже опрометчиво отказавшаяся от услуг "Росатома" и понесшая из-за разрыва контракта большие финансовые потери Болгария подумывает о возобновлении строительства АЭС.

Справка "ВПК"

Государственная корпорация по атомной энергии (Росатом) – преемник легендарного Министерства среднего машиностроения СССР. Сегодня это общепризнанный мировой лидер в данной сфере деятельности. В состав госкорпорации входят сотни организаций, среди которых как гражданские производственные и научные структуры, так и предприятия ядерного оружейного комплекса. Вклад Росатома в укрепление национальной безопасности не ограничивается созданием ядерного оружия и поддержанием его боеготовности или выпуском реакторов для подводных лодок. Саров, Снежинск и другие научные центры проводят большую работу по созданию оружия на основе новых физических принципов. И находясь на острие перспективных исследований, отнюдь не являются обузой для государства, как пытаются преподнести общественности некоторые либерально настроенные "эксперты".

Владимир Волгин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года