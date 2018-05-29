ГОЗ для прокурора



Аппаратура командно-измерительного пункта (ВКИП) в составе комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный.

Источник: http://spacecorp.ru/ Аппаратура командно-измерительного пункта (ВКИП) в составе комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный.Источник: http://spacecorp.ru/

Космодром Восточный обеспечил посадки

Борьба с коррупцией в оборонно-промышленном комплексе – необходимое условие эффективного использования бюджетных средств, выделенных на перевооружение армии, разработку новых образцов ВВТ. Важную роль в противодействии махинаторам и мошенникам играют надзорные органы.

О том, как Генпрокуратура Российской Федерации пресекает коррупционные преступления в ОПК, "Военно-промышленному курьеру" рассказал начальник Управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры РФ Дмитрий Демешин.

– Факты хищений и нецелевого расходования средств, выделенных государством на развитие оборонно-промышленного комплекса, увы, не так уж редки. Наша задача – пресекать включение в систему кооперации предприятий – производителей вооружений и военной техники фирм-посредников и однодневок, завышение цен при закупке оборудования, вовремя раскрывать другие криминальные деяния.

“В 2017 году возбуждено более 380 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере ОПК и гособоронзаказа”

Напомню: выступая в марте с ежегодным посланием Федеральному собранию, Владимир Путин подчеркнул, что поддержание на высоком уровне накопленного экономического и оборонного потенциала страны, развитие промышленности, модернизация и укрепление военной инфраструктуры, реализация новой Госпрограммы вооружения возможны лишь при обеспечении государством надлежащей защиты от преступных посягательств, направленных на хищение бюджетных средств. Обеспечить соблюдение законности в данной сфере поручено Генпрокуратуре РФ. Именно она располагает необходимым потенциалом межведомственного взаимодействия и координации работы правоохранительных органов в деле выявления и пресечения нарушений и преступлений в указанной сфере.

– О чем говорит статистика борьбы с экономическими преступлениями при реализации гособоронзаказа?

– В 2017 году нами инициировано возбуждение следственными органами более 380 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере ОПК и государственного оборонного заказа. В основной массе это мошенничество, присвоение и растрата денежных средств.

– У каждого преступления есть, образно говоря, имя, фамилия и должность…

– Абсолютно верно. Для примера: в последние годы сотрудники Генпрокуратуры провели масштабную работу, пресекая незаконное использование средств, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный. В 2016–2017 годах многим преступникам вынесены законные приговоры по уголовным делам о многомиллиардных хищениях. В феврале 2017-го в Симоновском райсуде Москвы оглашен вступивший в законную силу обвинительный приговор бывшему руководителю ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадиму Митрякову. Его признали виновным в хищении 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги должны были пойти на строительство объектов дальневосточного космодрома. Митряков возглавлял компанию с июня 2013-го по февраль 2015 года. Из материалов дела явствует, что он готовил документы для получения контрактов на солидную сумму – 1,9 миллиарда рублей от ФГУП "Спецстройтехнологии", выделенных на строительство инфраструктуры космодрома. На деле же на начальный этап работ мошенники использовали по целевому назначению чуть более пятисот миллионов. Есть основания полагать, что таким образом они отвлекали внимание контролирующих органов. Более 700 миллионов по распоряжению Митрякова перечислили Волго-Вятской строительной компании – погашали старые долги "ВИП-Стройинжиниринга". Сотни миллионов украли с помощью различных финансовых схем. К примеру, переводили средства на счета связанных с компанией фирм как авансовые платежи для исполнения договорных обязательств перед генподрядчиком – ФГУП "Спецстройтехнологии". Но деньги снова возвращались на баланс "Вип-Стройинжиниринга", а затем выдавались как займы или по договорам инвестирования, после чего бюджетные миллионы оказывались, так сказать, легализованными с возможностью использовать уже как оборотные средства компании на собственные объекты коммерческого строительства. Митрякова приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.

Вступил в законную силу и приговор Мещанского райсуда Москвы, оглашенный в марте 2017-го, заместителю гендиректора компании "Стройконструкция С" Игорю Новикову. Его признали виновным в пособничестве при растрате бюджетных средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, с причинением ФГУП "Спецстройсервис" ущерба в особо крупном размере – более 1,1 миллиарда рублей. Новиков получил четыре с половиной года.

Свободненский городской суд Амурской области осудил ведущих инженеров технадзора дирекции космодрома Восточный Сергея Русанова, Ивана Нахаева и Руслана Сумелиди за взятки при приемке работ. Судом назначены наказания в виде семи, пяти с половиной и шести лет лишения свободы соответственно. Примеры рассмотрения судами подобных уголовных дел с вынесением обвинительных приговоров, которые помимо наказания в виде реального лишения свободы накладывают на осужденного штрафные санкции, появятся и в 2018 году. Органы прокуратуры, защищая государственное имущество и бюджетные средства от преступных посягательств мошенников, ведут планомерную и наступательную работу.

– Коррупция – это система. Как бороться с отлаженным преступным бизнесом?

– Тоже системно. Объединяя усилия с другими органами и ведомствами. Скажем, большую угрозу для обеспечения деятельности предприятий ОПК представляют зарегистрированные подставными лицами фирмы-однодневки, через которые переводятся и обналичиваются украденные деньги, затем использующиеся в преступных целях. Мы наработали положительную практику взаимодействия с Росфинмониторингом и налоговыми органами. Совместно выявляем компании, фактически не ведущие хозяйственную деятельность, и исключаем их из Единого государственного реестра юридических лиц. В 2017-м нами инициировано исключение из ЕГРЮЛ свыше 20 тысяч фирм-однодневок.

– Многие эксперты высказывают мнение, что законы о противодействии коррупции недостаточно строги.

– Возможно. Однако и здесь есть подвижки. Начиная с 2018 года УК РФ дополнен статьями 201.1 и 285.4, предусматривающими уголовную ответственность за "злоупотребление полномочиями" при выполнении гособоронзаказа руководителями коммерческих и иных организаций, а также должностными лицами, если это повлекло "причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства". Это влечет очень серьезные последствия.

– С уменьшением объема гособоронзаказа криминогенная ситуация в ОПК, наверное, даже ухудшится?

– Мы продолжим выявлять коррупционеров, расхитителей и взяточников. Будем держать под жестким контролем деятельность подрядных организаций и целевое использование бюджетных средств при реализации федеральных программ в области техперевооружения и импортозамещения, другие вопросы, влияющие на безопасность страны.

Дмитрий Демешин

Беседовал Петр Камнев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года