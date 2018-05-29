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Винт между прошлым и будущим

30.05.2018 Военно-промышленный курьер 98 0
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VRT500 на выставке HeliRussia 2018
Презентация вертолета VRT500 на выставке HeliRussia 2018.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Выставка HeliRussia 2018 порадовала воспоминанием о Сикорском

Представление многоцелевого вертолета VRT-500 стало главным событием прошедшей в Москве выставки HeliRussia 2018. Новинку оценил вице-премьер правительства Юрий Борисов.

Вероятный срок появления опытного образца VRT-500 – 2019 год. Этот однодвигательный с соосной схемой винтов и оснащенный современной авионикой аппарат должен занять нишу легких, массой до двух тонн машин, пояснил руководитель КБ "ВЗ-Технологии" Александр Огонько. Предусматривается выпуск в пассажирской, VIP, грузовой и медицинской конфигурациях. На борту вполне комфортно разместятся три-четыре пассажира. В грузовом отсеке объемом 5,3 кубометра – на сегодня самом вместительном в легком классе – можно перевозить до 750 килограммов. Летно-технические характеристики машины позволят развивать скорость до 250 километров в час. Максимальное расстояние – 860 километров. Но VRT-500 удобен и для эксплуатации в городских условиях.

“Легкие вертолеты занимают до 18 процентов рынка”

В медицинском варианте он будет первым в мире вертолетом в сегменте машин взлетным весом менее двух тонн. Конструкторы предусматривают возможность погрузки и выгрузки унифицированной каталки сзади через створки фюзеляжа.

Как заметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, проект вызвал интерес российских и зарубежных эксплуатантов, уже подписаны соглашения о стратегическом партнерстве при продвижении вертолета на зарубежные рынки. Летно-технические данные и цена смогут привлечь покупателей на всех рынках сбыта.

В холдинге "Вертолеты России" планируют к 2035 году реализовать примерно тысячу машин легкого класса и занять 15 процентов мирового сегмента легких вертолетов массой до двух тонн. В перспективе именно этот класс будет наиболее массовым.

Внимание посетителей выставки привлек обновленный "Ансат". Медицинский модуль, разработанный на Казанском агрегатном заводе, позволяет оказать пострадавшим экстренную помощь, провести реанимационные мероприятия. В представленной версии салона могут разместиться до четырех сопровождающих больного в рейсе. В холдинг "Вертолеты России" поступили запросы от мексиканских и колумбийских компаний, которые активно интересуются "Ансатом".

Презентацией с оговорками можно назвать показ опытного образца однодвигательного вертолета "Касатка-505" с трехлопастной несущей системой. Машина вмещает четырех пассажиров вместе с пилотом. Ее спроектировали на основе несущей схемы спасательного американского вертолета "Сикорский S-52", который совершил первый полет в начале… 1947 года. Однако фюзеляж и авионика российской разработки. Вертолет оснащен двигателем Lycoming O-540 и развивает до 180 километров в час.

Кроме российских машин, на выставке состоялся премьерный показ американского легкого однодвигательного вертолета Bell 505 Jet Ranger X, на рынке он появился в прошлом году. На этой пятиместной машине установлен современный двигатель Arrius 2R c двухканальной электронно-цифровой системой управления, имеется "стеклянная кабина" и пилотажно-навигационный комплекс Garmin G1000H, снижающий нагрузку на пилота. Сертифицированный в 2017 году в США и Европе геликоптер может летать на расстояние более 560 километров, крейсерская скорость – 231 километр в час, полезная нагрузка – 680 килограммов.


Сергей Карпачев


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Колумбия
Мексика
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США
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Ансат
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