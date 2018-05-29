Донбасс решено взять ночью



ВС Украины.

Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru ВС Украины.Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

Киев готовится к действиям по бакинскому сценарию

Ситуация на юго-востоке Украины имеет тенденцию к ухудшению с начала весны. В последних боях в районе Горловки участвовали танки, боевые машины пехоты, артиллерия.

Обе стороны конфликта ввели жесткую цензуру. Поэтому несколько дней в средствах массовой информации и социальных сетях циркулировали фантастические сведения. Речь шла о полномасштабной танковой атаке и сотнях погибших.

Правда оказалась прозаичнее. Украинские силовики попытались занять несколько высот в нейтральной зоне, а также провести диверсию в Горловке. Им удалось захватить позицию охранения и взять в плен трех народных милиционеров. Но огнем подразделений ДНР украинское продвижение было остановлено.

ВСУ активно использовали тяжелую артиллерию, танки. В ответ подразделения народной милиции задействовали свои огневые средства. Им, как сообщается, даже удалось уничтожить один контрбатарейный радар. Несколько таких изделий ранее были переданы Киеву Соединенными Штатами. Спустя несколько дней артиллерия ДНР прицельным огнем уничтожила украинский склад боеприпасов и две позиции.

Что происходит в Донбассе? Насколько стороны готовы к полномасштабным боям?

Азербайджанский опыт

Ни для кого не секрет, что Киев готовится начать боевые действия. Экономическая ситуация в стране подталкивает Петра Порошенко к силовому решению проблемы юго-востока. Но будут ли это полномасштабные бои лета-осени 2014 года? Или "прогрызание" обороны народных республик на небольшом участке фронта, как зимой 2015-го в Дебальцево?

“Светлодарская дуга позволяет вбить клин, а если получится, то и отрезать друг от друга Луганскую и Донецкую республики”

Несмотря на громкие заявления правительства и масштабную реформу вооруженных сил, украинские силовики пока не готовы возобновить полномасштабное наступление на всем юго-востоке. Это признают эксперты НАТО и США, с ними соглашаются (хотя весьма неохотно) и в Киеве. Не за горами очередные выборы президента Украины. Поэтому нынешнему главе государства нужна быстрая и самое главное – медийная победа. Поэтому наиболее приемлемый для него вариант – бакинский.

Весной 2015 года азербайджанские вооруженные силы в коротких интенсивных боях смогли отвоевать у Нагорного Карабаха (НКР) несколько важных участков местности. Баку использовал спецподразделения, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (в том числе и ударные), боевые вертолеты. Успех позволил Ильхаму Алиеву смягчить ситуацию в стране и выйти из политического кризиса.

С момента окончания зимой 2015 года полномасштабных боев на юго-востоке народные республики создали эшелонированную оборону на всей линии фронта. Как украинские силовики собираются прорывать эти позиции? Здесь Киеву пригодится азербайджанский опыт.

Взломать оборону подразделений НКР смогли бойцы спецподразделений. Штурмовые группы, используя приборы ночного видения и тепловизоры, незаметно подобрались к армянским позициям, после чего атаковали их. Как только спецназ выполнил свои задачи, ему на помощь подошли пехотные подразделения. Подступы к занятым объектам начала интенсивно обрабатывать азербайджанская артиллерия. Таким образом она мешала частям и подразделениям НКР контратаковать и вернуть утраченные позиции.

Конечно, украинская сторона не располагает такими финансовыми активами, как Баку. И обеспечить войска большим количество ПНВ и "тепляков" у Киева не получится. Но тут на помощь приходят Соединенные Штаты. Только в нынешнем году они передали украинским силовикам 2500 приборов AN/PVS-14. Это достаточно современные изделия, в которых используются электронно-оптические преобразователи третьего поколения.

С нынешнего года изменилась программа подготовки украинских военных миссией США, Великобритании и Канады. Она работает на Яворовском полигоне еще с 2014-го ("Коктейль Молотова американского розлива"). Акцент иностранные инструкторы делают на ведении боевых действий ночью.

Подползание

Но на стороне азербайджанских вооруженных сил весной 2015 года был рельеф местности. Армянские позиции находились в горах. Бойцы спецподразделений Азербайджана имели хорошую горную подготовку. Поэтому они смогли выйти к целям сложными маршрутами. Баку привлек к операции военнослужащих своей единственной горнопехотной бригады. Именно знание местности во многом обеспечило внезапность в действиях штурмовых групп.

Но в случае с юго-востоком Украины такой сценарий не реализуем. Хотя местность в Донбассе холмистая, с резкими перепадами, скрытно совершить маневр вряд ли получится. Весной 2015 года одна из азербайджанских штурмовых групп была обнаружена между позициями бойцов НКР и полностью уничтожена. Тогда погиб командир и начальник штаба 052-й бригады специального назначения ВС Азербайджана.

Фото: earthquake-today.info

У частей и подразделений народной милиции вокруг позиций созданы минные поля и другие инженерные заграждения. Подходы пристреляны как из стрелкового оружия, так и из минометов. А главное – вокруг нет гор, которые позволяют скрытно выйти в тыл или занять господствующие высоты.

В этой ситуации задача украинских штурмовых групп минимизировать время нахождения в зоне обнаружения и ожидаемого обстрела со стороны народной милиции. Поэтому начинать бой надо как можно ближе. Азербайджанский вариант, когда спецназовцы и горные стрелки шли несколько километров, чтобы обойти позиции НК, в Донбассе невыполним. Еще с прошлого года украинские силовики реализуют план "ползучего наступления". Они занимают различные позиции в "серой", буферной, зоне. Иногда вступают в бой с подразделениями народной милиции.

Считается, Киев создает видимость "перемог" над противником. Но на деле это далеко не так. Конечно, некий пропагандистский эффект от боев в "серой" зоне есть. Но главное – украинские силовики готовят удобные позиции для ночных рейдов. Из этих точек не так уж и далеко до позиций частей и подразделений народной милиции.

Возвращение "Донбасса" и "Айдара"

Важный вопрос: какие украинские части и подразделения будут действовать как штурмовые группы? Баку использовал бойцов двух бригад спецназа, которых усиливали горные стрелки и бойцы разведподразделений нескольких мотопехотных бригад. С 2015 года американские, канадские, польские и прибалтийские специалисты уделяют пристальное внимание подготовке украинских частей специального назначения. Бойцы имеют некие навыки и прилично экипированы. Но самостоятельно вести сложные боевые действия в ночных условиях вряд ли смогут. Поэтому ставка делается на бывшие добробаты – батальоны территориальной обороны. В частности, на печально известный "Донбасс". В настоящее время батальон переформирован в 46-й отдельный батальон специального назначения (обСпН) "Донбасс-Украина". Эта воинская часть продолжает комплектоваться наиболее радикально настроенными, "идейными" военнослужащими. В целом батальон имеет гораздо более высокую степень боевой подготовки и укомплектованности современными средствами связи и разведки, чем полки СпН.

Помимо "Донбасса", к ночным операциям готов еще один печально знаменитый батальон – "Айдар". В настоящее время – 24-й отдельный штурмовой батальон. Как 46-й обСпН, "Айдар" укомплектован идейным и подготовленным личным составом.

Нельзя забывать, что с бойцами "Донбасса" и "Айдара" работает большая группа различных иностранных инструкторов. Часть из них действует по межгосударственным соглашениям, а кто-то нанимается добровольческими корпусами, поддерживающими эти воинские части.

Примечательно, что весной 2015 года оба батальона были выведены с территории Донбасса. А осенью и "Айдар", и "Донбасс" вошли в состав 10-й горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Ивано-Франковской области. С этого момента обе воинские части находились в своеобразной ссылке. Ухудшилась ситуация с комплектацией и техническим оснащением.

Но уже осенью 2016-го "Донбасс" вернулся в зону антитеррористической операции. А в начале нынешнего года оба батальона покинули состав 10-й бригады. При этом 46-й обСпН был развернут в районе Соледарской дуги. "Айдар" пока официально на территорию АТО не переброшен. Формально 24-й батальон находится в Ивано-Франковской области. Хотя сведения о развертывании отдельных его подразделений в зоне АТО появлялись в социальных сетях и средствах массовой информации.

Бог войны и царица полей

Помимо подготовленных штурмовых групп, для реализации азербайджанского сценария нужна хорошо подготовленная и мотивированная пехота. В 2015 году ее низкие моральные качества стали для Баку неприятным сюрпризом. Даже слабый огонь артиллерии НКР остановил продвижение пехотных рот и батальонов, которые шли на поддержку штурмовых групп. Благодаря этому армянские военные смогли перегруппироваться и даже отбить несколько ранее занятых азербайджанскими военными позиций. Проблемы с пехотой привели к тому же к неоправданным потерям в танковых подразделениях.

В настоящее время уровень боевой подготовки и морально-психологические качества личного состава общевойсковых (мотопехотных, пехотных, танковых) частей и подразделений – одна из главных проблем командования ВСУ. Несмотря на работу американских, канадских и английских инструкторов, в целом большая часть украинских механизированных и мотопехотных бригад плохо вооружена и обучена.

Исключение составляют только "герои" лета-осени 2014 года – 30 и 24-я механизированные бригады. Примечательно, что последняя дислоцируется в районе Яворовского полигона и ее личный состав прошел самую интенсивную подготовку у иностранных специалистов. У 24-й хороший уровень укомплектованности военной техникой и вооружением.

Еще одна серьезная проблема ВСУ – артиллерия. Согласно Минским договоренностям артиллерия калибром выше 100 миллиметров отведена от линии соприкосновения. Конечно, Киев всячески нарушает этот пункт межправсоглашения. С минувшей зимы все чаще появляются сообщения о применении силовиками тяжелой артиллерии. Судя по тому, как работают украинские артиллеристы, речь идет о формировании системы огня: пристрелке орудий, создании реперов и тому подобных действиях. ВСУ готовятся и к контрбатарейной стрельбе. Именно поэтому у линии соприкосновения "внезапно" появились американские радары.

Но все же артиллерия пока остается слабым местом украинского плана. Как показывает азербайджанский опыт, огня нужно очень много. Необходимо привлекать не только ствольную артиллерию, но и РСЗО, средства разведки. К такой интенсивной боевой работе ВСУ уже начали готовиться. Об этом свидетельствует наличие склада боеприпасов, который был уничтожен в районе Константиновки. По заявлению представителей ДНР, там находились боеприпасы для тяжелой артиллерии.

Проблемы с артиллерией могут весьма негативно сказаться на ходе операции. Несмотря на техническое превосходство Азербайджана, артиллеристы НКР смогли сосредоточить артиллерийский огонь на занятых позициях и не позволить противнику развить успех. Именно на артиллерию пришелся наибольшее количество погибших азербайджанских военных.

Проба в Горловке

Если проанализировать то, что происходило в Горловке, становится понятно, что Киев провел репетицию будущего штурма. Светлодарская дуга – наиболее короткий путь, который позволяет вбить клин, а если получится, и отрезать друг от друга Луганскую и Донецкую республики.

Даже незначительное продвижение в этом районе принесет Петру Порошенко наибольшие дивиденды. До конца предвыборной кампании это будет подаваться как глобальная победа.

На момент начала столкновений в районе одновременно оказался и батальон "Донбасс", и подразделения 24-й мехбригады. Туда была стянута с баз хранения тяжелая украинская артиллерия. Непосредственно на линию соприкосновения были выдвинуты контрбатарейные радары.

На первом этапе "Донбасс" с задачей частично справился. Его бойцам удалось захватить позиции охранения, убив одного и взяв в плен трех бойцов ДНР. Но дальше силовики столкнулись с проблемами. Занятая позиция оказалась в зоне поражения минометов и стрелкового оружия подразделений вооруженных сил Донецкой народной республики. А украинская штурмовая группа утратила темп и остановилась. В то же время бойцы ДНР смогли своевременно обнаружить противника и открыли огонь. Это не позволило бойцам "Донбасса" продвинуться дальше и захватить другие позиции.

Скорее всего в этой ситуации украинское командование приняло решение остановить штурмовые группы и начать закрепляться. К бойцам 46-го обСпН начали выдвигаться подразделения 24-й бригады. По имеющимся сведениям, это была сводная группа из нескольких пехотных и разведывательных взводов со штатной техникой. В дело вступила украинская артиллерия. Ей удалось уничтожить БМП ВС ДНР.

Но эффективный минометный огонь не позволил пехотинцам 24-й бригады соединиться с бойцами "Донбасса". Была уничтожена БРМ-1К разведроты, а также, по некоторым данным, одна БМП. Украинская пехота откатилась на исходные позиции. Позже так поступил и "Донбасс", оказавшийся под плотным огнем без поддержки. 24-я бригада потеряла около десятка человек, еще троих не досчитался "Донбасс".

Пока украинские военные оказались не готовы к прорыву обороны позиций народных республик. Но из своих просчетов командование ВСУ делает выводы. Киев ведет работу над ошибками. Помощь украинским военным оказывают иностранные специалисты. Так что "азербайджанский сценарий" пока остается в приоритете у военно-политического руководства незалежной. Поэтому столкновения и пробы линии соприкосновения на прочность, а также бои в "серой зоне" продолжатся.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года