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ЮТэйр-Инжиниринг» и ОДК-Климов запустили первый совместный центр среднего ремонта вертолетных двигателей ТВ3-117ВМ/ВМА

28.05.2018 АО "ОДК" 223 0
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ТВ3-117. Авиадвигатели турбовальные. Фото: ygo.ru.

Санкт-петербургское АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорацию Ростех) и АО «ЮТэйр-Инжиниринг» в рамках заключенного в феврале 2018 г. Генерального соглашения о сотрудничестве создали первый совместный центр среднего (восстановительного) ремонта вертолетных турбовальных двигателей ТВ3-117ВМ/ВМА разработки ОДК-Климов, предназначенных для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка», в том числе, семейства Ми-8/Ми-17.


Базой первого подобного совместного центра стал собственный производственный участок «ЮТэйр-Инжиниринг» на территории аэропорта Плеханово (г. Тюмень). «ЮТэйр-Инжиниринг» обеспечивает полную логистическую составляющую проекта, предоставляет полностью оснащённую базу и технический персонал для проведения контрольных испытаний двигателей после ремонта. Ремонт, а также оформление технической документации обеспечивается ОДК-Климов.


Первым этапом взаимодействия компаний является проведение среднего ремонта двигателей на производственных мощностях технической базы в Тюмени, собственных линейных станциях технического обслуживания «ЮТэйр-Инжиниринг» в России и за рубежом, а также на базах сторонних операторов вертолетов типа Ми-8/Ми-17.


В рамках сотрудничества в апреле 2018 г. уже выполнен средний ремонт двигателя ТВЗ-117ВМ для вертолета Ми-8АМТ, эксплуатируемого АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».


В течение короткого времени были произведены восстановительные работы газовоздушного тракта путем замены поврежденных рабочих лопаток и направляющих аппаратов турбокомпрессора, а также выполнено испытание двигателя на вертолете.


В рамках второго и третьего этапов реализации соглашения будет организовано сопровождение в эксплуатации двигателей ВК-2500ПС-03 (дальнейшее развитие семейства ТВ3-117/ВК-2500) в составе новейших российских вертолетов Ми-171А2, а также расширена география совместных центров среднего ремонта двигателей, в том числе – на территории других государств.


«Потребность рынка в выполнении такого рода работ – 20-30 единиц в год, Сотрудничество с ОДК-Климов в области среднего ремонта двигателей позволит нашим заказчикам существенно сократить финансовые и временные затраты на восстановление работоспособности двигателей без необходимости выполнения дорогостоящего и длительного капитального ремонта, сократить время простоя воздушных судов», - говорит генеральный директор АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Рашид Фараджаев.
28.05.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
ТВ3-117
Компании
Климов
ОДК УК

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