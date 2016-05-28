Модернизация литейного производства на «ТМЗ»
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Передача КАМАЗов для ООН в Кабуле.
Источник: http://kamaz.org/
В рамках модернизации литейного производства на Тутаевском моторном заводе, который недавно вошёл в структуру ПАО «КАМАЗ», идёт работа по оптимизации производственных площадей и улучшению условий труда.
Чтобы оптимизировать производственные площади, улучшить логистику и снизить издержки, разработана новая планировка чугунолитейного цеха: будет демонтировано незадействованное в выполнении плана оборудование, модернизированы механизмы, установлены новые аспирационные установки для очистки воздуха. Так, в мае началась работа сразу на нескольких участках чугунолитейного цеха. На стержневом участке уже демонтированы три стержневых автомата и три стержневые машины, которые сегодня не используются в работе. Кроме того, началась работа по утеплению стен и установке поликарбонатного остекления, планируется построить утеплённый тамбур. Бытовые, складские и производственные помещения также будут реконструированы.
Позже работа продолжится на плавильном участке чугунолитейного цеха, где взамен встроенных бытовых помещений появятся новые комнаты для персонала. На смесеприготовительном участке принято решение сократить количество ленточных конвейеров.
По словам замначальника чугунолитейного цеха по подготовке производства Станислава Робышева, сокращено четыре конвейерных линии – это около 120 метров. Такие меры позволят уменьшить издержки на ремонт и обслуживание конвейера, а также сократить энергозатраты. После завершения всех мероприятий по реконструкции чугунолитейного цеха значительно улучшатся условия труда работников и экология в санитарно-защитной зоне предприятия.
Актуальность программы модернизации литейного производства, которая охватывает различные производственные участки, продиктована современными рыночными условиями. Наряду с другими предприятиями, спроектированными и созданными в 1960-70-е годы, Тутаевский моторный завод был предназначен для выпуска большого объёма продукции, востребованной на всей территории бывшего Советского Союза. Сегодня объём серого и высокопрочного чугуна, который выпускается под потребности рынка, значительно ниже проектных показателей завода. Адаптируясь под современную рыночную ситуацию, параллельно с оптимизацией производственных площадей на заводе улучшают условия труда.
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28.05.2018
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