Состоится ли наступление ВСУ на Донбасс в июне?



Вооруженные силы Украины.

Источник: МО Украины Вооруженные силы Украины.Источник: МО Украины

СМИ вновь тиражируют информацию о скорой активизации военных действий на территории Донбасса. В частности из различных источников поступают сведения о переброске украинской армией большого количества военной техники в восточном направлении. Ранее многие издания информировали, что во временном промежутке от 3 до 15 июня ВСУ перейдет к активным боевым действиям в районе Донецка, на южном участке фронта (в районе Коминтерново) и севернее Луганска. Эту информацию подтвердил депутат немецкого парламента Хансьйорг Мюллер, ссылаясь на свои источники во властных структурах Киева. По его мнению, начало наступления украинских войск приурочено к старту Чемпионата мира по футболу и началу военных учений сил НАТО, в которых примут участие до 18 тыс. военнослужащих.

По косвенным признакам можно судить, что подготовка к наступлению действительно ведется. О продвижениях воинских эшелонов на восток, уже было упомянуто. Разведка ЛДНР фиксирует появление большого количества единиц ствольной и реактивной артиллерии противника вблизи линии фронта. ВСУ заметно активизировались в последнее время, помимо беспокоящего артиллерийского и стрелкового огня они проводят вылазки силами пехоты, стараясь вытеснить бойцов ополчения Донбасса из так называемой "серой зоны". В районе Горловки украинцы стремятся оседлать господствующие высоты. Одновременно идет прощупывание линии обороны войск мятежного Донбасса. Захват военнослужащих ДНР украинская сторона, возможно, проводит с желанием добыть "языка", но скорее всего пленные им нужны в пропагандистских целях.

По словам представителя донецкого военного ведомства Эдуарда Басурина, - военнослужащие ДНР выявили и уничтожили группу украинских силовиков, пытавшихся проникнуть на территорию Горловки на фоне атак со стороны ВСУ 20-21 мая. Кроме того в ходе боя 21 мая украинцы лишились станции контрбатарейной борьбы ANTPQ-48 американского производства, которая была уничтожена милицией дончан. В ЛНР украинские диверсанту свершили подрыв пролета моста на трассе между Красным Лучом и Луганском, обрушавшиеся конструкции заблокировали на короткий срок железную дорогу. Ранее разведгруппа 46-го батальона ВСУ "Донбасс-Украина" атаковала передовой блокпост ополченцев перед поселком Гольмовский и захватила троих пленных. Донецкие войска не оставляют ситуацию безответной. Передовые позиции ВСУ подвергаются обстрелу, насколько он эффективен судить трудно, потому что украинская сторона не информирует о своих потерях. В сводках фигурируют сведения, что 22 мая к западу от Горловки в районе поселков Чигири и Южное продолжилась перестрелка. Украинская сторона ведет интенсивную разведку на линии противостояния как на земле, так и в воздухе, с применением беспилотных летательных аппаратов.

ВСУ заметно активизировались на "светлодарской дуге" здесь участки фронта занимают 54-я отдельная моторизованная и 10-я горно-штурмовая бригады. Сюда командование ВС ДНР перебросило дополнительные силы.

На юге, вблизи населенного пункта Талановка, в ответ на активные действия ВСУ ополченцы открыли артиллерийский огонь, в результате украинская сторона понесла потери.

Переброску по железной дороге военной техники в Донбасс ВСУ начали еще в марте. Напоминаем, что 23 марта на станцию Рубежное прибыло несколько эшелонов, груженных танками Т-72 и БМП-1. После разгрузки колонна боевой техники проследовала в направлении города Северодонецк. До этого представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал прессе о прибытии 20 и 22 марта на железнодорожную станцию Лиман нескольких эшелонов с реактивными системами залпового огня 9П140 "Ураган" и БМ 21 "Град" в общей сложности до 20 единиц, около 10 боевых машин БМП-1 и 15 грузовиков "Урал". Так же сообщалось, что командование Операции объединенных сил заметно увеличило количество снайперов на линии противостояния.

Военное руководство ДНР еще в феврале информировало о подготовке ВСУ к наступлению с целью ликвидировать мятежные республики Донбасса. Генштаб Украины запланировал нанести два охватывающих удара силами 17-й танковой и 93-й моторизированной бригад через Верхнеторецкое на Иловайск и силами 1-й танковой, 14-й и 30-й моторизованных бригад в обход Донецка с юга, через Старобешево на Иловайск. В первую очередь войскам было предписано вклиниться в оборону противника на глубину ротных опорных пунктов и районов обороны батальонов; в дальнейшем – завершить разгром второго эшелона обороны и резервов ополчения ДНР, и окружить Донецк. В южной части фронта запланирован прорыв на Стахановку силами 36-й бригады морской пехоты и 79-й аэромобильной бригады. В результате этого наступления войска должны выйти на рубеж Лутугино–Иловайск–Комсомольское–Победа и закрепиться на нем, в последующем, после перегруппировки сил, планируется завершить полный разгром ополчения и выйти на границу с РФ.

На Луганском направлении в прорыв через Крымское на Лутугино Киев планирует бросить 72-ю и 92-ю моторизованные бригады, затем в бой вступят 80-я десантно-штурмовая и 81-я аэромобильные бригады. Общими усилиями, перечисленные соединения, должны рассечь оборону милиции ЛНР и выйти к государственной границе. Всего Генштаб ВСУ сосредоточил на линии фронта 83 батальона (и БТГ), около 40 тыс. штыков, до 550 танков, около 1550 бронемашин, 850 единиц ствольной и до 400 единиц реактивной артиллерии, около 900 противотанковых комплексов, до 800 единиц ЗРК и ЗУ. По заявлению командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, - украинская сторона способна сосредоточить на линии фронта до 100 тыс. штыков. Киев, конечно же, может решиться на новую попытку разгромить ополчение ЛДНР, но рассчитывать на победу ВСУ все же не стоит.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО