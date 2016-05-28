Зачем Китай рвется в Арктику



Китай активно участвует в освоении не только Арктического региона. На фото – китайское ледокольное судно Xue Long у побережья Антарктиды.

Источник: chinare.gov.cn. Китай активно участвует в освоении не только Арктического региона. На фото – китайское ледокольное судно Xue Long у побережья Антарктиды.Источник: chinare.gov.cn.

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге 24-26 мая 2018 года, самой представительной, почти 200 человек, была китайская делегация. Это объясняется тем, что Китай для России стал самым крупным торгово-экономическим партнером. При этом одним из приоритетных направлений российско-китайского сотрудничества является Арктика.

Самый наглядный пример в этом плане - проект производства сжиженного газа "Ямал СПГ" российского газового гиганта "НОВАТЭК", в котором китайцам принадлежит почти треть (9,9% владеет Silk Road Fund и 20% - China National Petroleum). Пекин также стремиться участвовать в строительстве глубоководного порта в районе Архангельска.

Между двумя странами существует сильная заинтересованность в сотрудничестве и экономическом освоении Арктики. Но Москва занимает здесь жесткую позицию – приоритет должен оставаться за Россией, так как Арктика является важнейшим регионом, который в будущем будет обеспечивать нашу страну полезными ископаемыми. В этом регионе находятся 30% неразведанных запасов газа и 13% нефти. К этому стоит добавить выгоды использования Северо-Западного прохода и Северного морского пути, а также стратегическое значение этого района для обеспечения национальной безопасности РФ. В частности, на прилегающих к Арктике территориях находятся компоненты системы предупреждения о ракетном нападении России и США, а в южной части архипелага Новая Земля расположен российский ядерный полигон.

Интерес Китая к крайнему Северу в свете постоянного дефицита сырья и ресурсов также объясним. Глобальное потепление делает перспективу получения арктической нефти и газа вполне реальной. Новые технологии позволяют уже сейчас извлекать арктический природный газ, закачивая его с 300-метровой глубины, затем охлаждая и превращая в жидкость.

Освоение Арктики создает инфраструктурные, коммуникационные и транспортные возможности для разных участников, основными из которых являются арктические государства (Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Канада и США), которые объединены в Арктический совет (АС). Однако не меньший интерес к северным территориям проявляют и околоарктические страны, к которым причисляет себя и КНР.

Географическое положение Китая не позволяет ему быть постоянным членом АС, но он с 2013 году наряду с Индией, Италией и Южной Кореей является наблюдателем и имеет право следить за деятельностью АС, хотя и не может участвовать в принятии решений. Поэтому Пекин пытается влиять на деятельность Арктического совета через союзников, главным из которых сегодня является Россия.

И хотя интерес Поднебесной к Арктике очевиден, он не ограничивается отдаленной перспективой получения полезных ископаемых, которые составляют пятую часть всех природных ресурсов Земли. Эксперты считают, что в большей степени заинтересованность носит экономический, а в перспективе – и военно-стратегический характер. Китай вошел в крупнейшие российские арктические проекты и хочет играть ведущую роль в разработке правил игры в новых сферах, что уже вызывает обеспокоенность у некоторых членов АС. И хотя военная составляющая не просматривается, полностью исключить ее они не могут.

Китай провозгласил себя околоарктическим государством и свою программу действий на Крайнем Севере впервые изложил в конце января 2018 года в Белой книге. Так в стране называют официальный документ, в котором разъясняется государственная политика в какой-либо одной из ключевых отраслей. В книге сообщается, что Китай планирует энергично участвовать в развитии маршрутов в Арктике, составляющих Северо-Западный проход и Северный морской путь (СМП). "Могут быть сделаны конструктивные шаги по координации стратегий развития с арктическими государствами для содействия совместным усилиям по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан", – отмечается в заявлении китайского правительства. Сегодня до 90% мировой торговли приходится на торговлю между Азией, Северной Америкой и Европой. Доставка грузов из Китая в Европу через Малаккский пролив и Суэцкий канал занимает 35 дней, тогда как СМП укорачивает его на 6,5 тыс. км и целых две недели.

В ближайшем будущем КНР рассматривает Арктику как более короткий и безопасный путь, связывающий материковый Китай с Европой. "Шелковый путь дотянулся до самого Севера. Объединим его с Северным морским путем, и будет то, что нужно, и Северный морской путь сделаем Шелковым", – отметил в этой связи президент РФ Владимир Путин. Тем более что любые другие трансевразийские морские перевозки с точки зрения долгосрочной перспективы могут оказаться крайне нестабильными, прежде всего в плане безопасности.

Маршрут через Суэцкий канал и Средиземное море имеет высокую степень загруженности, через Ближний Восток – находится в зоне нестабильности. Потенциальный маршрут через Центральную Америку по существующему Панамскому или предполагаемому Никарагуанскому каналу не рационален. В итоге Северный морской путь и Северо-Западный морской проход могут стать важным стратегическим дополнением проекта "Один пояс, один путь", который объединяет "Экономический пояс Шелкового пути" (через Среднюю Азию в Европу), "Морской шелковый путь XXI века" (через Южно-Китайское море в южную часть Тихого океана и Европу), а также ряд других геополитических проектов КНР в Евразии. Этот проект должен соединить КНР с рынками Европы, Ближнего Востока, Африки.

Однако посол РФ в КНР Андрей Денисов уже заявил, что присутствие в данном регионе Китая, равно как и других неарктических стран, должно строиться на основе уважения интересов всех государств, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. В том числе и интересов России, для которой Арктика представляет собой важнейший регион комплексного стратегического значения. Здесь проходят трассы пролета межконтинентальных баллистических ракет. В районе Крайнего Севера расположены предприятия оборонной промышленности, базы Северного флота ВМФ РФ и объекты военной инфраструктуры. Кроме того, государственная граница РФ на протяжении 20 тыс. километров проходит по Северному Ледовитому океану. "Нужно обеспечить и военное присутствие, охрану границ", – считает Владимир Путин.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"