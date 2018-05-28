Турция захотела российские истребители вместо американских
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Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
В Турции обсуждают покупку российских истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских F-35.
- Такое решение может быть принято, если Соединенные Штаты заблокируют поставки самолетов. Анкара не намерена отказываться от своего права на современные истребители, которые она должна получить в июне, - сообщил газете Yeni Safak неназванный источник в правительстве.
Ранее США предупредили Турцию, что могут заблокировать поставки самолетов, если та не откажется от покупки российских комплексов ПВО С-400. В ответ Анкара заявила, что вправе сама выбирать необходимые ей системы вооружений и попросила Москву ускорить поставки. Просьба была удовлетворена - производство зенитных систем по российско-турецкому контракту уже началось, комплексы должны быть переданы Турции летом 2019 года.
- Су-57 вдвое дешевле F-35. К тому же можно купить совершенно "пустые" самолеты, установив на них радар, авионику и вооружение турецкого производства. Американцы же не позволяют вмешиваться в конструкцию F-35, хотя программное обеспечение этих самолетов далеко от совершенства, - продолжил собеседник издания.
Турция планировала приобрести 100 истребителей F-35. Стоимость одного самолета без вооружения около 150 миллионов долларов.
Марина Есина
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27.05.2018
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Враг
8461
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№1
28.05.2018 10:33
Турция уже опровергла это. Про Су-57 - это не является официальной точкой зрения. Очевидно просто попытка турок надавить на американцев в вопросе запрета на продажу им F-35 и не более того.
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Олег Бахарев
2134
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№2
28.05.2018 17:19
Цитата, Враг сообщ. №1
Очевидно просто попытка турок надавить на американцев в вопросе запрета на продажу им F-35Что является ответом на попытку надавить на Турцию со стороны США в вопросе приобретении Турцией российских ЗРК С-400. На каждую хитрую жопу найдётся хрен с винтом. 8)
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BorSch
5437
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№3
28.05.2018 17:30
Цитата, Враг сообщ. №1
Турция уже опровергла этоГде? Когда?
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beka1
1590
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№4
28.05.2018 18:23
Цитата, q
К тому же можно купить совершенно "пустые" самолеты, установив на них радар, авионику и вооружение турецкого производства.Вот за такие условия турок нужно послать подальше.
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штурм
3850
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№5
28.05.2018 20:26
Lockheed Martin снизит стоимость истребителей пятого поколения F-35 до $85 млн уже в 2019 году, в 11-й партии, которая должна будет достигнуть 200 единиц.
Согласно соглашению с Индонезией, стоимость закупки 11 истребителей Су-35 составит 1,14 млрд долл США Итого: $103,6 млн за 1 самолёт.
Стоимость Су-57 на мировом рынке вряд ли будет ниже $120-130 млн.
Откуда авторы взяли, что Су-57 в два раза дешевле чем Ф-35.....
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forumow
4808
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№6
28.05.2018 20:33
Цитата, штурм сообщ. №5
Откуда авторы взяли, что Су-57 в два раза дешевле чем Ф-35.....Из статей других таких же писарчуков.
https://vpk.name/news/213662_suhoi_su57__rossiiskii_samolet_5go_pokoleniya.html
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