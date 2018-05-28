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Турция захотела российские истребители вместо американских

28.05.2018 Российская газета 786 6
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Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Турции обсуждают покупку российских истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских F-35.

- Такое решение может быть принято, если Соединенные Штаты заблокируют поставки самолетов. Анкара не намерена отказываться от своего права на современные истребители, которые она должна получить в июне, - сообщил газете Yeni Safak неназванный источник в правительстве.

Ранее США предупредили Турцию, что могут заблокировать поставки самолетов, если та не откажется от покупки российских комплексов ПВО С-400. В ответ Анкара заявила, что вправе сама выбирать необходимые ей системы вооружений и попросила Москву ускорить поставки. Просьба была удовлетворена - производство зенитных систем по российско-турецкому контракту уже началось, комплексы должны быть переданы Турции летом 2019 года.

- Су-57 вдвое дешевле F-35. К тому же можно купить совершенно "пустые" самолеты, установив на них радар, авионику и вооружение турецкого производства. Американцы же не позволяют вмешиваться в конструкцию F-35, хотя программное обеспечение этих самолетов далеко от совершенства, - продолжил собеседник издания.

Турция планировала приобрести 100 истребителей F-35. Стоимость одного самолета без вооружения около 150 миллионов долларов.


Марина Есина
27.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Враг
8461
№1
28.05.2018 10:33
Турция уже опровергла это. Про Су-57 - это не является официальной точкой зрения. Очевидно просто попытка турок надавить на американцев в вопросе запрета на продажу им F-35 и не более того.
0
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DE
Олег Бахарев
2134
№2
28.05.2018 17:19
Цитата, Враг сообщ. №1
Очевидно просто попытка турок надавить на американцев в вопросе запрета на продажу им F-35
Что является ответом на попытку надавить на Турцию со стороны США в вопросе приобретении Турцией российских ЗРК С-400. На каждую хитрую жопу найдётся хрен с винтом. 8)
+1
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RU
BorSch
5437
№3
28.05.2018 17:30
Цитата, Враг сообщ. №1
Турция уже опровергла это
Где? Когда?
+2
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RU
beka1
1590
№4
28.05.2018 18:23
Цитата, q
К тому же можно купить совершенно "пустые" самолеты, установив на них радар, авионику и вооружение турецкого производства.
Вот за такие условия турок нужно послать подальше.
+1
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RU
штурм
3850
№5
28.05.2018 20:26
Lockheed Martin снизит стоимость истребителей пятого поколения F-35 до $85 млн уже в 2019 году, в 11-й партии, которая должна будет достигнуть 200 единиц.

Согласно соглашению с Индонезией, стоимость закупки 11 истребителей Су-35 составит 1,14 млрд долл США Итого: $103,6 млн за 1 самолёт.

Стоимость Су-57 на мировом рынке вряд ли будет ниже $120-130 млн.

Откуда авторы взяли, что Су-57 в два раза дешевле чем Ф-35.....
+1
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IS
forumow
4808
№6
28.05.2018 20:33
Цитата, штурм сообщ. №5
Откуда авторы взяли, что Су-57 в два раза дешевле чем Ф-35.....
Из статей других таких же писарчуков.

https://vpk.name/news/213662_suhoi_su57__rossiiskii_samolet_5go_pokoleniya.html
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