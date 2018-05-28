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Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие

28.05.2018 Российская газета 1543 6
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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57, прошедший боевое крещение в Сирии и официально продемонстрированный на параде 9 мая над Москвой, получит оружие воздушного боя, не имеющее аналогов в мире.

Проходящая испытания ракета средней и большой дальности К-77 является абсолютным оружием против любого противника - она так же опасна, как и Су-57, для которого создана, считают эксперты американского военного журнала Military Watch Magazine. Эта ракета изменит баланс сил в воздухе в пользу России, пишет издание. 

К-77 (изделие 180) - дальнейшее развитие семейства ракет средней дальности Р-77 (экспортное название РВВ-АЕ, в классификации НАТО Adder, гадюка). От предыдущих версий К-77, созданная для истребителей пятого поколения, отличается, в первую очередь большей дальностью полета: 192 км против 110 у РВВ-АЕ.

Конечно, это не самые дальнобойные ракеты из российского арсенала: есть Р-33 и Р-37 с боевым радиусом 300 и 400 км, соответственно. Но эти ракеты создавались специально для стратосферного перехватчика МиГ-31 и могут применяться только им (Р-37 возможно использовать на Су-27 и Су-35 при загрузке в самолет дополнительного программного обеспечения). Это тяжелые ракеты и, что немаловажно, они были разработаны еще в Советском Союзе. Сегодня их характеристики точности не впечатляют, пишет издание.

А К-77 - современное дальнее высокоточное оружие, предназначенное для перехвата даже небольших и высокоманевренных целей, уклониться от него невозможно. Самое интересное в ракете - ее система наведения. Прежде маневренные истребители - например, американский F-15, - могли избежать поражения, резко маневрируя с тем, чтобы выйти из довольно узкого луча захвата ракетной головки самонаведения.

Однако в К-77 поиск цели реализован по-другому. Под радиопрозрачным обтекателем носовой части спрятана антенная решетка, каждая ячейка которой представляет собой моноимпульсный излучатель. Информация с них собирается, обрабатывается и соединяется в общую картинку. Это дает ракете высокую устойчивость против помех - даже если сигнал части ячеек удастся заглушить, остальные получат информацию.

После включения головки самонаведения самолет-носитель продолжает формировать и передавать математическую модель цели. Это необходимо как раз на случай резких маневров. Если предназначенный к уничтожению объект выходит из поля зрения ГСН, сорвав автосопровождение, включается его повторный поиск с использованием модели. В течение всей охоты бортовой компьютер ракеты решает кинематические уравнения для расчета траектории цели.

Если ее бортовой комплекс обороны ставит завесу из помех, головка самонаведения К-77 переключается в пассивный режим и ищет источник этих помех. Когда вражеские станции РЭБ устраивают хаос в эфире, нарушая связь между ракетой и носителем, К-77 преследует цель по специальным, заложенным в память траекториям.

За головкой самонаведения ракеты находится боевая часть с лазерным взрывателем. Определив, что цель находится на оптимальном расстоянии, он дает команду на подрыв 22-килограммового заряда.  Боевая часть снаряжена стержнями с микрокумулятивными элементами. Стержни соединены между собой так, что при подрыве ракеты образуют расширяющееся кольцо, буквально разрезающее цель. Микрокумулятивные элементы используются для поражения высокоскоростных целей в режиме самообороны самолета-носителя.

Американская перспективная ракета AIM-120D может сравниться с К-77 по дальности, однако сохраняет все недостатки своих предшественниц. Китайская MH 15 также не может похвастать точностью русской ракеты. В Европе и Израиле ракеты "воздух-воздух" большой дальности вообще не разрабатывают. В результате К-77 станет гарантией превосходства в воздухе российских истребителей Су-57 и других ее носителей, заключает Military Watch.

Кстати

Параллельно с "Изделием 180" создается его сверхдальняя версия, "Изделие 180БД". А носителем обеих ракет станут не только Су-57, но и МиГ-35 вместе с другими российскими истребителями.


Антон Валагин
27.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
AMRAAM
F-15
МиГ-31
МиГ-35
ПАК ФА
Р-33
Р-37
РВВ-АЕ
Су-27
Су-35
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
beka1
1590
№1
28.05.2018 15:38
ГСН на основе ПФАР?
0
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RU
Сергей-82
13037
№2
28.05.2018 15:55
Да смешалось в кучу люди,кони....
0
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RU
beka1
1590
№3
28.05.2018 16:57
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Да смешалось в кучу люди,кони....
А что Вас удивляет? Например, на перспективной японской ракете в-в применяется  вообще АФАР в ГСН
0
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RU
Сергей-82
13037
№4
28.05.2018 18:10
Цитата, beka1 сообщ. №3
А что Вас удивляет? Например, на перспективной японской ракете в-в применяется  вообще АФАР в ГСН
нЕ ВАШИ СЛОВА,А СТАТЬЯ.
Цитата, q
есть Р-33 и Р-37 с боевым радиусом 300 и 400 км, соответственно
Р-33 на 300 км???Автор по ход не смотрел ее данные,точно так же как и Р-37.
Цитата, q
Р-37 возможно использовать на Су-27 и Су-35 при загрузке в самолет дополнительного программного обеспечения
Ну если на су-35 соглашусь,то у Су-27 РЛС не работает на той дальности куда летит Р-37,да и не принята на вооружение Р-37,идет РВВ-БД.
0
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RU
beka1
1590
№5
28.05.2018 18:27
На п.4
Да тут не поспоришь.
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IS
forumow
4808
№6
28.05.2018 20:25
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
да и не принята на вооружение Р-37,идет РВВ-БД
Р-37М она же.
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