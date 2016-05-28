Турецкие инженеры опробовали украинские ракеты



Украинский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф». Украинский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф».

Украинские ПТРК "Скиф" стали частью турецкого боевого модуля. Вчера, 24 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на военном полигоне в Черниговской области прошли испытания совместной разработки украинского КБ "Луч" и турецкой компании Aselsan. Разработка нового боевого модуля, название которого пока не называют, ведётся уже полгода по заказу турецкой стороны.

Видео испытаний ракет "Скиф" на новом боевом модуле

На видео с нескольких ракурсов показан пуск ракеты, а также результат поражения бетонной мишени, расположенной на расстоянии 5 км. В КБ "Луч" указывают, что в ходе испытаний все ракеты успешно поразили цели, а иностранные партнёры остались довольны результатом.

ПТРК "Скиф" комплектуется ракетами калибров 130 и 152 мм в транспортно-пусковых контейнерах с тандемными кумулятивными (РК-2С, РК-2М-К) и осколочно-фугасными (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) боевыми частями. Базовая версия ПТРК состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления. ПТРК "Скиф" является экспортной модификацией противотанкового комплекса "Стугна-П", разработанного для украинской армии.