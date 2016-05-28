Турецкие инженеры опробовали украинские ракеты
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Украинский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф».
Украинские ПТРК "Скиф" стали частью турецкого боевого модуля. Вчера, 24 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на военном полигоне в Черниговской области прошли испытания совместной разработки украинского КБ "Луч" и турецкой компании Aselsan. Разработка нового боевого модуля, название которого пока не называют, ведётся уже полгода по заказу турецкой стороны.
Видео испытаний ракет "Скиф" на новом боевом модуле
На видео с нескольких ракурсов показан пуск ракеты, а также результат поражения бетонной мишени, расположенной на расстоянии 5 км. В КБ "Луч" указывают, что в ходе испытаний все ракеты успешно поразили цели, а иностранные партнёры остались довольны результатом.
ПТРК "Скиф" комплектуется ракетами калибров 130 и 152 мм в транспортно-пусковых контейнерах с тандемными кумулятивными (РК-2С, РК-2М-К) и осколочно-фугасными (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) боевыми частями. Базовая версия ПТРК состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления. ПТРК "Скиф" является экспортной модификацией противотанкового комплекса "Стугна-П", разработанного для украинской армии.
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25.05.2018
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