Индийская армия получила новые внедорожники



Внедорожник Tata Safari Storme.

Источник: armyrecognition.com Внедорожник Tata Safari Storme.Источник: armyrecognition.com

Индийская армия начала получать новые внедорожники. Сегодня, 25 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания Tata Motors поставила вооружённым силам первые машины Safari Storme.

Внедорожники Safari Storme уже несколько лет производятся для гражданского рынка, а в апреле прошлого года Минобороны Индии и Tata Motors подписали контракт на поставку этих машин армии и ВМС. Согласно договору, вооружённые силы поэтапно получат 3192 новых внедорожника.

На военной службе Safari Storme заменят морально устаревшие Maruti Suzuki Gypsy. Армейский внедорожник будет копией гражданской модели, при этом в Tata Motors указывают, что армии машины будут поставляться с модернизированной подвеской, улучшенной трансмиссией и роботизированной коробкой передач.

Армейская версия также будет отличаться от штатной защитой днища, наличием антенны для радиосвязи, а также специальными дополнительными фонарями. При этом машина сохранила базовый 2,2-л турбированный дизельный двигатель, обеспечивающий мощность в 154 л.с.