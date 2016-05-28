Первый Merlin Mk4 британского флота



Вертолет Merlin Mk4.

Источник: UK Defence Journal Вертолет Merlin Mk4.Источник: UK Defence Journal

Британский флот получил вертолёт нового типа. Вчера, 26 мая, портал navaltoday.com сообщил о том, что компания Leonardo передала Корпусу морской пехоты Великобритании первый вертолёт Merlin Mk4.

Вертолёты Merlin состоят на вооружении британской армии с конца 90-х годов. Эти машины были разработаны предприятием EH Industries Ltd (создано британской компанией Westland Helicopters и итальянской Agusta) на базе многоцелевого вертолёта AgustaWestland AW101.

Церемония передачи КМП Великобритании первого вертолёта Merlin Mk4

Модель Merlin Mk4 является усовершенствованной версией вертолётов AW101 Merlin Mk.3 и Mk3A и производится путём переоснащения старых боевых машин. Минобороны Великобритании не сообщает детальной информации о новом вертолёте, при этом указывая, что Merlin MK4 "существенно лучше приспособлен для операций на море и будет основной винтокрылой машиной морских пехотинцев в ближайшее десятилетие".

В отличие от Merlin Mk.3 и Mk3A, модель Mk4 имеет складные лопасти винтов и хвостовую балку, что позволит эффективнее размещать вертолёты на новых британских авианосцах. Кроме того, в новом вертолёте используются принципиально новые системы авионики. На вооружении Корпуса морской пехоты Merlin Mk4 заменит многоцелевые машины Sea King Mk4.

Переоснащением старых вертолётов занимается компания Leonardo, в 2014 году подписавшая контракт с Минобороны Великобритании на сборку 25 единиц Merlin Mk4. Стоимость работ оценивается в ?330 млн (€400 млн), а их завершение запланировано на 2020 год.