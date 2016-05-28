Первый Merlin Mk4 британского флота
|
|
Вертолет Merlin Mk4.
Источник: UK Defence Journal
Британский флот получил вертолёт нового типа. Вчера, 26 мая, портал navaltoday.com сообщил о том, что компания Leonardo передала Корпусу морской пехоты Великобритании первый вертолёт Merlin Mk4.
Вертолёты Merlin состоят на вооружении британской армии с конца 90-х годов. Эти машины были разработаны предприятием EH Industries Ltd (создано британской компанией Westland Helicopters и итальянской Agusta) на базе многоцелевого вертолёта AgustaWestland AW101.
Церемония передачи КМП Великобритании первого вертолёта Merlin Mk4
Модель Merlin Mk4 является усовершенствованной версией вертолётов AW101 Merlin Mk.3 и Mk3A и производится путём переоснащения старых боевых машин. Минобороны Великобритании не сообщает детальной информации о новом вертолёте, при этом указывая, что Merlin MK4 "существенно лучше приспособлен для операций на море и будет основной винтокрылой машиной морских пехотинцев в ближайшее десятилетие".
В отличие от Merlin Mk.3 и Mk3A, модель Mk4 имеет складные лопасти винтов и хвостовую балку, что позволит эффективнее размещать вертолёты на новых британских авианосцах. Кроме того, в новом вертолёте используются принципиально новые системы авионики. На вооружении Корпуса морской пехоты Merlin Mk4 заменит многоцелевые машины Sea King Mk4.
Переоснащением старых вертолётов занимается компания Leonardo, в 2014 году подписавшая контракт с Минобороны Великобритании на сборку 25 единиц Merlin Mk4. Стоимость работ оценивается в ?330 млн (€400 млн), а их завершение запланировано на 2020 год.
|
27.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.12.2017 "Удобная морская цель": на что способна авианосная "Королева"
23.01.2017 Для британской морской авиации заказаны десять вертолетных систем радиолокационного дозора Crowsnest
12.11.2013 AgustaWestland выиграла норвежский тендер на поставку вертолетов
19.07.2013 Норвегия выбрала финалистов тендера на поставку вертолетов
12.07.2013 В тендере на поставку Норвегии поисково-спасательных вертолетов осталось два претендента
03.11.2010 Мировой ВПК сегодня и завтра
13.05.2010 "Выход ОАО "Вертолеты России" на IPO планируется не ранее 2012 года"
09.02.2018 "Королева" тестирует авиацию