Кандидатура №1: Шойгу нашли заместителя



Министр обороны России Сергей Шойгу во время вручения приза форума "Армия-2016" гендиректору концерна "Калашников" Алексей Криворучко на полигоне Алабино, сентябрь 2016 года.

Источник: Сергей Бобылев/Пресс-служба Министерства обороны России/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу во время вручения приза форума "Армия-2016" гендиректору концерна "Калашников" Алексей Криворучко на полигоне Алабино, сентябрь 2016 года.Источник: Сергей Бобылев/Пресс-служба Министерства обороны России/ТАСС

Глава "Калашникова" Алексей Криворучко может стать заместителем Шойгу

Как стало известно "Газете.Ru", Алексей Криворучко, - генеральный директор и крупнейший частный акционер АО "Концерн "Калашников", стал основным кандидатом на должность заместителя министра обороны России, отвечающего за взаимодействие с оборонной промышленностью. Среди других претендентов его шансы занять эту должность оцениваются как наиболее весомые. Назначение Криворучко может произойти уже в ближайшие дни.

Пост заместителя глав Минобороны России, отвечающего за взаимодействие с оборонной промышленностью, может занять генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алексей Криворучко.

"Эта кандидатура рассматривается как №1. Указ, вероятнее всего, будет подписан в ближайшее время", - сообщил "Газете.Ru" источник, близкий к военному ведомству.

По этой информации "Газета.Ru" направила запрос в концерн "Калашников", однако официального ответа пока не получила.

Алексей Криворучко далеко не новичок в вопросах сложной управленческой деятельности в промышленности. Он, как отмечают аналитики, обладает значительным опытом в привлечении инвестиций и управлении производством. За короткий срок ему удалось зарекомендовать себя эффективным антикризисным менеджером, который сумел за год вывести "Ростовский завод гражданской авиации", находившийся в стадии банкротства, на уровень прибыльного предприятия, и за два года разрешить сложную финансовую ситуацию концерна "Калашников".

К примеру, в 2015 году "Калашников" под руководством Алексея Криворучко впервые за последние 10 лет вышел на безубыточность, получив чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб. 2014 год ведущий производитель стрелкового вооружения завершил с убытком в 340 млн руб., 2013-й - 1,7 млрд руб. По итогам 2015 года выручка концерна возросла на 5,3 млрд руб. и составила 8,2 млрд руб., в 2,8 раза превысив аналогичный показатель 2014 года.

Аналитики называют карьеру Криворучко достаточно стремительной.

В послужном списке кандидата на должность - позиции заместителя, а затем генерального директора ОАО "Ростовский завод гражданской авиации №412" (1999-2001 годы), советника заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" (2004-2005), главного эксперта, консультанта департамента региональных и офсетных программ в АО "Рособоронэкспорт" (2006), замгендиректора по сбыту и техническому обслуживанию в "АвтоВАЗе" (2006-2009), гендиректора АО "Концерн "Калашников" (с 2014 года).

Характерно, что пост заместителя гендиректора "Ростовского завода гражданской авиации" Криворучко занял уже в 24 года.

Биографы отмечают, что компания "Трансмашхолдинг", в которой кандидат на пост заместителя министра обороны является акционером ряда предприятий и осуществляет руководство, реализует важные контракты в интересах Минобороны.

Исследователи карьерного пути Криворучко также напоминают, что он положительно зарекомендовал себя во время работы в "Рособоронэкспорте", где занимался развитием офсетных программ и экспортных поставок вооружений на рынки Индии и Азии.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в одном из своих интервью говорил, что Алексею Криворучко нравится его работа, он разбирается в оружии и любит его.

В случае выдвижения Криворучко на пост заместителя министра обороны России, курирующего взаимодействие с ОПК, ему предстоит много работы по реализации недавно подписанной президентом России государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

Как ранее писала "Газета.Ru", в настоящее время доля современных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в Вооруженных силах достигает всего 59,5%.

В стратегических ядерных силах уровень оснащенности современными образцами ВВСТ доведен до 79%, в Сухопутных войсках - 45%, в ВКС - 73%, в ВМФ - 53%.

Словом, предстоит еще очень много работы, чтобы выйти на 70%-ный уровень оснащенности войск современными образцами ВВСТ, чтобы в полном объеме реализовать задачу, поставленную военно-политическим руководством страны. Особенно это касается таких видов Вооруженных сил, как Сухопутные войска и Военно-морской флот.

К этому следует добавить, что работу по реализации новой Государственной программы вооружений придется выполнять в условиях санкционного давления на отечественную промышленность со стороны стран Запада и пересмотра финансирования ГПВ в сторону уменьшения.

Криворучко получил неплохой опыт в организации работы концерна "Калашников" в условиях постоянно усиливающихся американских санкций.

В 2014 году крупнейший российский производитель стрелкового оружия одним из первых оказался в санкционном списке США.

Сам Криворучко, оценивая сложившуюся ситуацию с давлением на отечественную промышленность, утверждает, что "в текущей ситуации шансов на отмену ограничений практически нет".

Несомненно, что этот опыт пригодится кандидату на пост заместителя министра обороны при организации эффективного взаимодействия военного ведомства с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Опрошенные "Газетой.Ru" высокопоставленные источники в ОПК России считают, что Криворучко владеет обстановкой в оборонно-промышленном комплексе, далеко не новичок в вопросах организации эффективной работы в этой сфере отечественной промышленности, и оснований сомневаться, что он не "потянет" новый участок работы, нет.

Михаил Ходаренок