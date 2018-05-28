Россия провела секретные испытания ЗРК новейшего поколения



Комплекс ПВО С-400 "Триумф".

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 "Триумф".Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Россия провела секретные испытания новейшей зенитно-ракетной системы, имеющей самую большую дальность действия, сообщают источники, непосредственно знакомые с имеющимися в распоряжении США разведданными о программе разработки вооружений.

Зенитно-ракетная система С-500 успешно поразила цель на расстоянии около 480 километров (299 миль), что, по оценкам американских специалистов, на 80 километров (50 миль) превышает дальность, достигнутую при проведении всех известных испытаний, сообщили источники, согласившиеся дать интервью "Си-эн-би-эс" (CNBC) на условиях анонимности.

Россия утверждает, что эта наземная ЗРС способна осуществлять перехват гиперзвуковых ракет, беспилотных летательных аппаратов и стелс-объектов - самолетов-невидимок, таких как F-22 и F-35. Зенитно-ракетная система С-500 усилит оборонную мощь Кремля, позволив точными ударами уничтожать одновременно несколько отдельных целей.

Россия также утверждает, что высота поражения ЗРС С-500 позволяет уничтожать объекты в ближнем космосе, то есть, на высоте до 100 километров (62 миль) над поверхностью земли.

Последняя информация о новой зенитно-ракетной системе появилась практически одновременно с заявлением международной следственной группы о том, что, что самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17, который потерпел катастрофу в небе над восточной Украиной, был сбит из зенитно-ракетной установки, принадлежавшей России. Россия отрицает свою причастность к инциденту. В четверг Минобороны России заявило, что ни один из зенитно-ракетных комплексов вооруженных сил Российской федерации российско-украинскую границу не пересекал.

По заявлению следствия, самолет был сбит из ЗРК "Бук", способного поражать объекты на средних и малых высотах. В результате погибло почти 300 человек. Система "Бук" отличается от нового ЗРК С-500 и его предшественника С-300В4, стоящего на вооружении с конца 1970-х годов, и относится к другому семейству ЗРС.

При испытании новой системы использовался модифицированный вариант ракеты, применяющейся в ЗРК С-300В4.

Последнее сообщение позвучало через неделю после того, как журналистам "Си-эн-би-си" стало известно, что, по многочисленным донесениям разведки США, к 2020 году Россия сможет принять на вооружение ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком - оружие, противостоять которому не может ни одна страна в мире.

Гиперзвуковое оружие, способное нести ядерную боеголовку, предназначено для установки на межконтинентальной баллистической ракете. После запуска "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы, используя аэродинамические силы.

Источники, которые давали интервью "Си-эн-би-си" на условиях анонимности, сообщили, что Россия в 2016 году провела два успешных испытания комплекса. Третье из известных им испытаний было проведено в октябре 2017 года и закончилось неудачей - за несколько секунд до удара по цели разрушилась платформа.

Предполагается, что новые испытания ракетного комплекса "Авангард" Россия проведет этим летом.

Аманда Масиас (Amanda Macias)

CNBC, США