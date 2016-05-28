Индия дорабатывает космический челнок для лунной миссии "Чандраян-II". А что Россия?
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Ракета GSLV-III с экспериментальным модулем CARE (Crew Module Atmospheeric Re-entry Experiment) стартует 18 декабря 2014 года.
Источник: Press Trust of India / AP
В индийской прессе вышел материал о том, что индийские конструкторы заняты разработками перспективных космических аппаратов, которые можно было бы использовать при осуществлении межпланетных миссий. В издании The Times of India публикуется статья, в которой рассказывается о разработке "лёгких кораблей". Их отличительная особенность состоит в том, что они должны иметь максимально возможную, исходя из параметров, тягу, и в том, что не будут брать на борт большие объёмы полезной нагрузки.
Сообщается, что такие космические корабли могут стать эффективными при выполнении относительно краткосрочных миссий – например, к Луне или Марсу. Отмечено, что перспективные космические аппараты могли бы стать своеобразными челноками при сообщении с автоматической межпланетной станцией "Чандраян-II". Ранее сообщалось, что запуск Chandrayaan-II намечен на октябрь текущего года.
Примечательно, что изначально этот проект задумывался как российско-индийский, однако потом, как стало нередкой практикой последнего времени в отношениях Москвы и Нью-Дели, пути разработчиков разошлись, и Индия решили сосредоточиться на проекте в одиночку.
По программе "Чандраян-II" планируется, что система будет иметь спускаемый аппарат с "луноходом/марсоходом". Спускаемый аппарат должен отделяться от орбитального модуля на высоте около 100 км над поверхностью Луны.
Из сообщения в индийской газете:
Новый космический аппарат - это не просто проект "самолёта", целью которого является разработка легких кораблей с использованием лазерных двигателей для межпланетной миссии. С помощью таких легких кораблей, оснащенных высокоскоростным лазерным двигателем, можно будет отправиться на Марс в рамках краткосрочной миссии.
Отмечено, что помимо силовых установок ведётся разработка систем жизнеобеспечения экипажа корабля. В частности, речь идёт о системе циркуляции воздуха, а также системы кислородного питания.
Из материала:
В дополнение к усовершенствованному криогенному двигателю в течение 30 месяцев будет разработан полукриогенный двигатель для усовершенствованной миссии GSLV-MK III, которая будет использоваться для запуска спутников (челноков) класса до 5,5 тонн.
Технологических подробностей работы лазерной силовой установки на борту лунного челнока не приводится.
Характерный индийский ролик о проекте - ссылка.
Отмечается, что при реализации программы применяются высокоэкологичные материалы и вещества. В частности, речь идёт о "зелёном" виде топлива, которое должно заменить токсичный его вариант при использовании в двигателях нового типа.
Напомним, что в Роскосмосе неоднократно заявляли о заинтересованности в развитии лунной программы, включая пилотируемые полёты. Пока о конкретных результатах не слышно.
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25.05.2018
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