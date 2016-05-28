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Американский эксперт: "Авангард" - это настоящий технологический прорыв русских

28.05.2018 Военное обозрение 778 0
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Авангард
МБР Авангард.
Источник: © Минобороны РФ

Американский специалист по аэрокосмическим технологиям университета Нотр-Дам (штат Индиана) Томас Джулиано высказался по поводу процесса создания в России уникального вида оружия – комплекса "Авангард" с гиперзвуковым ракетным блоком. В статье для журнала Space Джулиано заявил, что Россия с успехом реализовала сложнейшие технологии при создании этого вида вооружений.

По словам Томаса Джулиано, России удалось сделать то, что пока ещё не удавалось сделать никому – создать силовую установку, которая обеспечивает скорость движения выше 10 скоростей звука (10 Махов). При этом американский эксперт отмечает, что Россия решила задачу весьма эффективно, приходя к мысли о возможном использования гиперзвукового боевого блока на межконтинентальной баллистической ракете.

Джулиано:

Это приводит к тому, что вам не нужно дополнительно конструировать ракетный двигатель.

Американский эксперт отмечает, что крылья гиперзвукового ракетного комплекса обеспечивают ему не только устойчивое положение в полёте на огромной скорости, но также поддержание показателей маневренности.

Напоминается о том, что США и Китай также пытались тестировать свои варианты гиперзвукового оружия, но пока ни HTV (США), ни DF-ZF (КНР) в ходе испытаний себя должным образом не проявили.

По мнению Томаса Джулиано, заявления Владимира Путина о разработке перспективного гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" нужно воспринимать со всей серьёзностью. При этом американский специалист отметил, что не понимает тех людей, которые пытаются заявить, что такие разработки в России являются фейковыми.
26.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА

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