Американский эксперт: "Авангард" - это настоящий технологический прорыв русских



МБР Авангард.

Источник: © Минобороны РФ МБР Авангард.Источник: © Минобороны РФ

Американский специалист по аэрокосмическим технологиям университета Нотр-Дам (штат Индиана) Томас Джулиано высказался по поводу процесса создания в России уникального вида оружия – комплекса "Авангард" с гиперзвуковым ракетным блоком. В статье для журнала Space Джулиано заявил, что Россия с успехом реализовала сложнейшие технологии при создании этого вида вооружений.

По словам Томаса Джулиано, России удалось сделать то, что пока ещё не удавалось сделать никому – создать силовую установку, которая обеспечивает скорость движения выше 10 скоростей звука (10 Махов). При этом американский эксперт отмечает, что Россия решила задачу весьма эффективно, приходя к мысли о возможном использования гиперзвукового боевого блока на межконтинентальной баллистической ракете.

Джулиано:

Это приводит к тому, что вам не нужно дополнительно конструировать ракетный двигатель.

Американский эксперт отмечает, что крылья гиперзвукового ракетного комплекса обеспечивают ему не только устойчивое положение в полёте на огромной скорости, но также поддержание показателей маневренности.

Напоминается о том, что США и Китай также пытались тестировать свои варианты гиперзвукового оружия, но пока ни HTV (США), ни DF-ZF (КНР) в ходе испытаний себя должным образом не проявили.

По мнению Томаса Джулиано, заявления Владимира Путина о разработке перспективного гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" нужно воспринимать со всей серьёзностью. При этом американский специалист отметил, что не понимает тех людей, которые пытаются заявить, что такие разработки в России являются фейковыми.