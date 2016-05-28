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В США представили мобильную установку для борьбы с беспилотниками

28.05.2018 Военное обозрение 497 0
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В США разработали новую установку для борьбы с беспилотниками. Компания Sierra Nevada, на проходящей в настоящее время в штате Невада выставке SOFIC 2018, презентовала установку под названием "X-Madis". Новая система имеет небольшие размеры и может размещаться в кузовах пикапов, сообщает портал Defense News.

Sierra Nevada Corporation

По заявлению разработчиков, установка обнаруживает, распознает и поражает цели с помощью средств радиоэлектронной борьбы прямо во время движения автомобиля на скорости до 80 км/ч. Система обслуживается всего одним оператором, который управляет установкой, находясь в кабине транспортного средства. Более подробных характеристик, разработчики не приводят. Система разработана по заказу Минобороны США.

Компания-разработчик также заявляет, что новая система, кроме тяжелых пикапов, может устанавливаться и на другие подвижные платформы, например, лодки и даже сверхлегкие внедорожники типа багги.

Новейшую разработку уже протестировали представители американского военного ведомства.
26.05.2018
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