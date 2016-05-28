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Армия Латвии вооружается американским "Жалом"

28.05.2018 Военное обозрение 372 0
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Министерство обороны Латвии анонсировало получение национальными вооруженными силами (НВС) американских систем противовоздушной обороны Stinger. Переносные комплексы ПВО должны поступить во второй половине лета, добавили в пресс-службе Минобороны страны.

http://veterano.com.ua/

Договор о поставке систем ПВО Stinger Латвия заключила в конце прошлой недели с вооруженными силами Дании. Объем поставки не разглашается, но глава латвийского военного ведомства Бергманис заявил, что количество закупленного оружия будет достаточным. При этом в Минобороны республики добавили, что вся заказанная партия комплексов ПВО поступит одновременно. Кроме армии, использование ЗРК предусматривается и гражданским ополчением Латвии - "Земессардзе"

Ранее на вооружении армии Латвии ЗРК Stinger не стоял. Для противовоздушной обороны вооруженные силы использовали закупленные в 2015 году в Швеции переносные ЗРК RBS 70 (Robotsystem 70) новейшей версии.

ПЗРК Stinge - созданный в США переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, БПЛА), кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей[

Дальность поражения - от 500 до 4750м; макс. высота цели - 3500 м; масса комплекса - 15,7 кг; стартовая масса ракеты - 10,1 кг; длина ракеты - 1500 мм; Диаметр корпуса ракеты - 70 мм; масса БЧ - 2,3 кг; скорость полета ракеты - 640 м/сек
27.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Дания
Латвия
США
Швеция
Продукция
RBS-70
Stinger
Проекты
БПЛА
Робот

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