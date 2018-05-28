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Нетаньяху: Иран перебрасывает оружие в Ливан для агрессии против Израиля

28.05.2018 Военное обозрение 411 3
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Премьер-министр Израиля, выступая на заседании кабинета министров, заявил о том, что израильская разведка располагает данными о переброске "современных образцов" оружия с территории Сирии в Ливан. По словам Биньямина Нетаньяху, переброска вооружений между странами осуществляется "под контролем иранского правительства".

Нетаньяху заявил, что Израиля также будет прилагать все усилия с целью воспрепятствовать производству на ливанской территории вооружений при координации со стороны Ирана".

http://www.globallookpress.com

Нетаньяху:

Все эти вооружения Иран производит и перебрасывает для дальнейшего его использования против нас, государства Израиль. Мы заявляем о своём праве на самооборону, а потому будет пресекать производство оружия и его трафик.

Израильский премьер добавил, что Иран "является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке". При этом действия Ирана Нетаньяху назвал "непрекращающейся агрессией", которой "пора положить конец".

На этом фоне израильский ресурс JTA публикует результаты социологического исследования, проведённого во Франции. Исследование касалось восприятия французскими гражданами роли Израиля на Ближнем Востоке. Опрос проводился агентством Ifop. Он приурочен к 70-летию созданию государства Израиль.

53% опрошенных французов считают, что имеет место "сионисткий заговор", который является "инструментом для манипуляции со стороны Израиля всего западного мира".

Отвечая на другой вопрос, 57% респондентов во Франции заявили, что Израиль является главной угрозой стабильности в ближневосточном регионе. Опрос проводился по заказу Французского союза еврейских студентов (UEJF).
27.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
Франция

  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
BY
ID: 18879
3
№1
28.05.2018 08:36
Мне один поклонник Израиля доказывал, что Израиль прав во всём, и шо всех, на Ближнем Востоке, ён пабедит. Возможно.... после того, как с Европы все евреи драпанут в землю обетованную, после очередных погромов.
0
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RU
Ameise
106
№2
28.05.2018 17:56
Он конечно технологически развит, но людской потенциал не безграничен, по сравнению с Ираном народу в 9 раз меньше.
0
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IL
Израильтянин
197
№3
28.05.2018 21:15
0
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