Нетаньяху: Иран перебрасывает оружие в Ливан для агрессии против Израиля

Премьер-министр Израиля, выступая на заседании кабинета министров, заявил о том, что израильская разведка располагает данными о переброске "современных образцов" оружия с территории Сирии в Ливан. По словам Биньямина Нетаньяху, переброска вооружений между странами осуществляется "под контролем иранского правительства".

Нетаньяху заявил, что Израиля также будет прилагать все усилия с целью воспрепятствовать производству на ливанской территории вооружений при координации со стороны Ирана".

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Нетаньяху:

Все эти вооружения Иран производит и перебрасывает для дальнейшего его использования против нас, государства Израиль. Мы заявляем о своём праве на самооборону, а потому будет пресекать производство оружия и его трафик.

Израильский премьер добавил, что Иран "является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке". При этом действия Ирана Нетаньяху назвал "непрекращающейся агрессией", которой "пора положить конец".

На этом фоне израильский ресурс JTA публикует результаты социологического исследования, проведённого во Франции. Исследование касалось восприятия французскими гражданами роли Израиля на Ближнем Востоке. Опрос проводился агентством Ifop. Он приурочен к 70-летию созданию государства Израиль.

53% опрошенных французов считают, что имеет место "сионисткий заговор", который является "инструментом для манипуляции со стороны Израиля всего западного мира".

Отвечая на другой вопрос, 57% респондентов во Франции заявили, что Израиль является главной угрозой стабильности в ближневосточном регионе. Опрос проводился по заказу Французского союза еврейских студентов (UEJF).