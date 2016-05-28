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Для силовых структур Казахстана заказана дополнительная партия ББМ класса MRAP "Арлан"

28.05.2018 ЦАМТО 316 0
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Автомобили «Арлан»
Бронированные колесные машины «Арлан».
Источник: МО Республики Казахстан

ЦАМТО, 25 мая. Для силовых структур Казахстана заказана дополнительная партия бронеавтомобилей класса MRAP "Арлан", производящихся ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" (Kazakhstan Paramount Engineering). Об этом стало известно в ходе выставки KADEX-2018.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, ранее, 14 мая, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов заявил местным СМИ, что на данный момент силовые структуры страны получили 60 ББМ "Арлан" и ожидается получение еще 30 бронеавтомобилей.

ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг", которая на KADEX-2018 впервые продемонстрировала установленную на "Арлан" башню собственной разработки, уже начала работу над новым заказом, поставки по которому запланированы на 2018-2019 гг.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ББМ "Арлан" – это локализованный вариант многоцелевого бронированного автомобиля класса MRAP "Мародер" южноафриканской компании Paramount Group. Для эксплуатации в зимний период машина оснащена дополнительным оборудованием для обогрева кабины экипажа, изменен на всесезонный весь состав жидкостей, смазочных материалов и горючего. Бронемашина рассчитана на перевозку 10 человек, а также может использоваться для операций огневой поддержки.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл завод по производству бронированных автомобилей "Арлан" в ноябре 2015 года. Предполагалось, что производственная мощность завода составит до 120 бронемашин в год в случае получения экспортных контрактов.

Первые три войсковые части Сухопутных войск Казахстана получили первые экземпляры бронемашин "Арлан" в августе 2016 года. Компания Paramount Group 14 декабря 2016 года объявила о поставке в партнерстве с ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" силовым структурам Казахстана очередной партии бронированных автомобилей "Арлан".

Согласно пресс-релизу южноафриканской компании Paramount Group, транспортные средства будут развернуты в подразделениях Министерства обороны, специальных сил и правоохранительных органов Казахстана.
25.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Казахстан
Компании
Paramount Group

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