Для силовых структур Казахстана заказана дополнительная партия ББМ класса MRAP "Арлан"
|
|
Бронированные колесные машины «Арлан».
Источник: МО Республики Казахстан
ЦАМТО, 25 мая. Для силовых структур Казахстана заказана дополнительная партия бронеавтомобилей класса MRAP "Арлан", производящихся ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" (Kazakhstan Paramount Engineering). Об этом стало известно в ходе выставки KADEX-2018.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, ранее, 14 мая, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов заявил местным СМИ, что на данный момент силовые структуры страны получили 60 ББМ "Арлан" и ожидается получение еще 30 бронеавтомобилей.
ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг", которая на KADEX-2018 впервые продемонстрировала установленную на "Арлан" башню собственной разработки, уже начала работу над новым заказом, поставки по которому запланированы на 2018-2019 гг.
Как ранее сообщал ЦАМТО, ББМ "Арлан" – это локализованный вариант многоцелевого бронированного автомобиля класса MRAP "Мародер" южноафриканской компании Paramount Group. Для эксплуатации в зимний период машина оснащена дополнительным оборудованием для обогрева кабины экипажа, изменен на всесезонный весь состав жидкостей, смазочных материалов и горючего. Бронемашина рассчитана на перевозку 10 человек, а также может использоваться для операций огневой поддержки.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл завод по производству бронированных автомобилей "Арлан" в ноябре 2015 года. Предполагалось, что производственная мощность завода составит до 120 бронемашин в год в случае получения экспортных контрактов.
Первые три войсковые части Сухопутных войск Казахстана получили первые экземпляры бронемашин "Арлан" в августе 2016 года. Компания Paramount Group 14 декабря 2016 года объявила о поставке в партнерстве с ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" силовым структурам Казахстана очередной партии бронированных автомобилей "Арлан".
Согласно пресс-релизу южноафриканской компании Paramount Group, транспортные средства будут развернуты в подразделениях Министерства обороны, специальных сил и правоохранительных органов Казахстана.
|
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.05.2018 Каким KADEX 2018 стал для России
25.05.2018 Казахстанские оборонные предприятия представили на KADEX-2018 новейшие образцы вооружения и военной техники
24.05.2018 Казахстанский "Барыс 6х6" получил российский боевой модуль от БТР-82А
22.05.2018 Четыре внедорожника для Латвии. Минобороны проводит тендер на броневики для армии
11.05.2018 В Чечне показали бронеавтомобиль производства Иордании
10.05.2018 Закупка Россией иорданской бронетехники
09.04.2018 Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанского ОПК в Астане
22.03.2018 Военные новости: реактивные штурмовики — против России, турбовинтовые — против нерегулярных формирований