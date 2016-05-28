Aero Vodochody передала ВВС Ирака двухместный УБС L-159T1



Первый вновь изготовленный на чешском авиастроительном предприятии Aero Vodochody Aerospace двухместный учебно-боевой самолет L-159T1, переданный ВВС Ирака. Одолена-Вода (Чехия), 31.03.2017.

Источник: Alan Warnes / Jane's Первый вновь изготовленный на чешском авиастроительном предприятии Aero Vodochody Aerospace двухместный учебно-боевой самолет L-159T1, переданный ВВС Ирака. Одолена-Вода (Чехия), 31.03.2017.Источник: Alan Warnes / Jane's

ЦАМТО, 25 июня. Чешская компания Aero Vodochody объявила о состоявшейся 20 мая на авиабазе "Балад" церемонии передачи командованию ВВС Ирака двухместного учебно-боевого самолета L-159T1 (б.н. IQAF-5902).

В мероприятии приняли участие командующий ВВС и представители Министерства обороны Ирака, а также посол Чехии в Ираке Ян Вичитал. Самолет был официально передан командиру 115-й эскадрильи ВВС Ирака после символического полета.

Поставка выполнена в рамках контракта на поставку самолетов L-159 Министерству обороны Ирака. Ранее этот самолет применялся для подготовки пилотов ВВС Ирака в Чехии.

Как сообщал ЦАМТО, Кабинет министров Чехии одобрил продажу Ираку легких боевых самолетов L-159 компании Aero Vodochody в марте 2015 года. В соответствии с чешским законодательством, перед продажей ВВС Ирака компания выкупила эти самолеты из состава ВС Чехии. Согласно достигнутой договоренности, стоимость продажи 15 УБС для Министерства обороны Чехии составила 750 млн. крон (29,89 млн. долл.). Aero Vodochody обеспечила восстановление самолетов к состоянию пригодности к полетам, интеграцию вооружения, поставку боеприпасов, подготовку пилотов и наземного персонала.

Контракт на поставку самолетов был подписан в июне 2015 года. Общая стоимость продажи самолетов в Ирак не раскрывается, но в начале 2014 года чешские СМИ называли сумму 200 млн. долл. (около 4 млрд. крон). По данным Basnews, стоимость самолетов составляет 16 млн. долл. за единицу.

ВВС Ирака должны получить 10 пригодных к полетам одноместных усовершенствованных легких боевых самолетов (ALCA) L-159A и два двухместных L-159T1. Оставшиеся три самолета будут переданы в качестве источника запчастей.