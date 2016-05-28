Эксперт прокомментировал сроки сдачи самолетов Ан-148 для Минобороны



Очередной (тринадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-10, регистрационный номер RA-61733) в первом полете. Воронеж, 24.03.2018.

Источник: vk.com/antonov_148 Очередной (тринадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-10, регистрационный номер RA-61733) в первом полете. Воронеж, 24.03.2018.Источник: vk.com/antonov_148

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Несмотря на сдвиг сроков исполнения контракта по вине украинских поставщиков комплектующих, передача Минобороны России самолетов Ан-148, скорее всего, будет завершена в соответствии со скорректированным графиком, полагает авиационный эксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Ранее сообщалось, что два современных пассажирских самолета Ан-148 поступили в одну из частей военно-транспортной авиации Южного военного округа, а экипажи новых машин прошли обучение в авиационном центре подготовки летного состава российских ВКС. Сейчас летчики приступили к выполнению плановых полетов на новых всепогодных "транспортниках".

"Хотелось бы отметить, что был сдвиг сроков исполнения этого контракта, изначально его планировалось завершить в 2017 году. Это связано с несвоевременной поставкой ряда комплектующих украинского производства. Приходилось в срочном порядке заниматься импортозамещением, решать вопросы, связанные с поиском этих агрегатов. Но с учетом того, что задачи были решены в полном объеме, Минобороны получает современные воздушные суда, которые отвечают требованиям по транспортной эффективности и безопасности полетов", - сказал РИА Новости Пантелеев.

Он также отметил, что перевозка личного состава на этом воздушном судне ведется с меньшими затратами, в сравнении с лайнерами Ту-134 аналогичной размерности, которые есть в наличии у Минобороны РФ.

"Что касается исполнения контракта, то можно констатировать, что ВАСО, которое является изготовителем этих самолетов, совместно с заказчиком в лице Минобороны пересмотрели график поставки с учетом форс-мажорных обстоятельств. Сегодня поставки по актуальному графику идут в соответствии с контрактными обязательствами, и мы ожидаем, что пятнадцатый Ан-148, последний из заказанных Минобороны, будет сдан до конца этого года", - заключил эксперт.

Ан-148 - узкофюзеляжный пассажирский самолет, способный совершать перелеты на расстояние до 4,4 тысячи километров, вмещает 75 пассажирских кресел. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки в сложных метеорологических и ночных условиях.