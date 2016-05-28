Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт прокомментировал сроки сдачи самолетов Ан-148 для Минобороны

28.05.2018 РИА Новости 410 0
0
Понравилась новость?
 0
Ан-148-100Е
Очередной (тринадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-10, регистрационный номер RA-61733) в первом полете. Воронеж, 24.03.2018.
Источник: vk.com/antonov_148

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Несмотря на сдвиг сроков исполнения контракта по вине украинских поставщиков комплектующих, передача Минобороны России самолетов Ан-148, скорее всего, будет завершена в соответствии со скорректированным графиком, полагает авиационный эксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Ранее сообщалось, что два современных пассажирских самолета Ан-148 поступили в одну из частей военно-транспортной авиации Южного военного округа, а экипажи новых машин прошли обучение в авиационном центре подготовки летного состава российских ВКС. Сейчас летчики приступили к выполнению плановых полетов на новых всепогодных "транспортниках".

"Хотелось бы отметить, что был сдвиг сроков исполнения этого контракта, изначально его планировалось завершить в 2017 году. Это связано с несвоевременной поставкой ряда комплектующих украинского производства. Приходилось в срочном порядке заниматься импортозамещением, решать вопросы, связанные с поиском этих агрегатов. Но с учетом того, что задачи были решены в полном объеме, Минобороны получает современные воздушные суда, которые отвечают требованиям по транспортной эффективности и безопасности полетов", - сказал РИА Новости Пантелеев.

Он также отметил, что перевозка личного состава на этом воздушном судне ведется с меньшими затратами, в сравнении с лайнерами Ту-134 аналогичной размерности, которые есть в наличии у Минобороны РФ.

"Что касается исполнения контракта, то можно констатировать, что ВАСО, которое является изготовителем этих самолетов, совместно с заказчиком в лице Минобороны пересмотрели график поставки с учетом форс-мажорных обстоятельств. Сегодня поставки по актуальному графику идут в соответствии с контрактными обязательствами, и мы ожидаем, что пятнадцатый Ан-148, последний из заказанных Минобороны, будет сдан до конца этого года", - заключил эксперт.

Ан-148 - узкофюзеляжный пассажирский самолет, способный совершать перелеты на расстояние до 4,4 тысячи километров, вмещает 75 пассажирских кресел. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки в сложных метеорологических и ночных условиях.
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-148
Ту-134
Компании
ВАСО
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:34
  • 16
Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей проекта 22160
  • 28.05 22:28
  • 3
Боевой прототип. Оружие, созданное в единственном экземпляре
  • 28.05 21:55
  • 6
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 28.05 21:26
  • 7
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 28.05 21:15
  • 3
Нетаньяху: Иран перебрасывает оружие в Ливан для агрессии против Израиля
  • 28.05 20:51
  • 1
Когда полетит российско-китайский CR929?
  • 28.05 20:42
  • 6
Россия провела секретные испытания ЗРК новейшего поколения
  • 28.05 20:33
  • 6
Турция захотела российские истребители вместо американских
  • 28.05 20:26
  • 3
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
  • 28.05 20:25
  • 6
Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие
  • 28.05 20:01
  • 6
Кандидатура №1: Шойгу нашли заместителя
  • 28.05 19:55
  • 3
Путин пообещал обеспечить безопасность Европы вместо США
  • 28.05 19:49
  • 735
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.05 19:47
  • 2
Соглашение о разработке варианта двигателя SaM146 для самолета-амфибии Бе-200
  • 28.05 19:29
  • 4
Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии
другие обсуждаемые темы