Путин назвал одну из причин сдерживания России
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Одна из причин сдерживания России - не допустить развития ею военных технологий, сказал президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
"Одна из причин попыток сдерживания России - не допустить развития оборонных технологий. Но вот, мы совсем недавно показали, мы многих наших партнеров в этих оборонных технологиях обогнали, несмотря на вот эти санкционные режимы. Поэтому это бессмысленно, но вредно", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
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25.05.2018
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