Путин назвал одну из причин сдерживания России



Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Одна из причин сдерживания России - не допустить развития ею военных технологий, сказал президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.

"Одна из причин попыток сдерживания России - не допустить развития оборонных технологий. Но вот, мы совсем недавно показали, мы многих наших партнеров в этих оборонных технологиях обогнали, несмотря на вот эти санкционные режимы. Поэтому это бессмысленно, но вредно", - сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.