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Путин назвал одну из причин сдерживания России

28.05.2018 РИА Новости 609 1
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Одна из причин сдерживания России - не допустить развития ею военных технологий, сказал президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.

"Одна из причин попыток сдерживания России - не допустить развития оборонных технологий. Но вот, мы совсем недавно показали, мы многих наших партнеров в этих оборонных технологиях обогнали, несмотря на вот эти санкционные режимы. Поэтому это бессмысленно, но вредно", - сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
25.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
№1
oleggusev
Удалено 2018.05.28 11:51 / Спам
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