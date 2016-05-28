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"Ростех" создал первый в России телефон с криптозащитой

28.05.2018 РИА Новости 677 0
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Павильон компании Ростех. Архивное фото
Павильон компании Ростех. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Концерн "Автоматика", который входит в ГК "Ростех", создал первый в России телефон с криптозащитой для правоохранительных органов и коммерческих компаний, который появится в открытой продаже, сообщил РИА Новости пресс-секретарь концерна Виталий Струговец.

Продукт представили на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов - 2018" в Подмосковье.

"В данный момент ведутся переговоры, проявили заинтересованность к аппарату и органы власти, и правоохранители, и коммерческие компании. Это первый аппарат с шифратором, который мы даем в свободную продажу. Он действительно необходим тем же коммерческим структурам, у которых есть своя коммерческая тайна", - пояснил Струговец.

Разработка "Круиз-К" обеспечивает ведение дуплексных телефонных переговоров в двух режимах: закрытом - с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и в открытом - при коммуникации с обычным IP-телефоном.

"Не нужно много автоматических телефонных станций, чтобы соединить IP-телефонию и обыкновенный двух- или четырехпроводной телефон. В единую сеть объединяются зашифрованный "Круиз" и обыкновенный телефон, все это соединяется в единую сеть АТС. Это позволяет проводить зашифрованные секретные звонки с "Круиза" на обычный телефон, они также будут шифроваться", - рассказал РИА Новости инженер-разработчик концерна Федор Волков.

Он добавил, что владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии. Возможное количество аппаратов в одной IP-сети доходит до тысячи единиц. "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.

Стоимость аппарата пока не раскрывается.
27.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Ростех

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