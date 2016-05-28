Два подразделения морпехов ТОФ получили звание "ударных"
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Танк Т-72 ведет огонь во время двухсторонних учений на полигоне Клерк в Приморском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Звание "ударных" присвоено двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Приказом министра обороны Российской Федерации звание "ударных" присвоено двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты войск и сил на северо-востоке России", - сообщил Воскресенский.
Отмечается, что статус "ударных" соединений присваивается наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, воздушно-десантным и десантно-штурмовым подразделениям, а также подразделениям морской пехоты.
В ближайшее время состоится торжественное вручение камчатским морпехам отличительных геральдических знаков, подтверждающих новый статус.
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27.05.2018
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