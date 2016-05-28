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Два подразделения морпехов ТОФ получили звание "ударных"

28.05.2018 РИА Новости 530 0
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Танк Т-72 ведет огонь во время двухсторонних учений на полигоне Клерк в Приморском крае. Архивное фото
Танк Т-72 ведет огонь во время двухсторонних учений на полигоне Клерк в Приморском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Звание "ударных" присвоено двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Приказом министра обороны Российской Федерации звание "ударных" присвоено двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты войск и сил на северо-востоке России", - сообщил Воскресенский.

Отмечается, что статус "ударных" соединений присваивается наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, воздушно-десантным и десантно-штурмовым подразделениям, а также подразделениям морской пехоты.

В ближайшее время состоится торжественное вручение камчатским морпехам отличительных геральдических знаков, подтверждающих новый статус.
27.05.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

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