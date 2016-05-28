Главнокомандующий ВМФ рассказал о судьбе группировки в Средиземном море



Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России будет поддерживать состав группировки в Средиземном море на эффективном и сбалансированном уровне, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду точной копии корабля "Полтава".

"ВМФ будет поддерживать численный состав группировки в Средиземном море, который будет эффективным и сбалансированным", - сказал он.

По его словам, численность группировки постоянного оперативного присутствия ВМФ "может гибко меняться в зависимости от поставленных задач". В составе группировки несут службу по принципу постоянной ротации корабли всех флотов.

"Состав группировки по классам кораблей определяется таким образом, чтобы она сохраняла самодостаточность, то есть могла успешно взаимодействовать с авиацией, выполнять задачи поиска подводных лодок, а также задачи противовоздушной обороны. Корабли группировки в Средиземном море проводят регулярные учения в составе корабельных поисково-ударных групп в составе тактических групп", - отметил Королев.

"Это нормальная практика военно-морского присутствия. Относительно присутствия в составе группировки кораблей с высокоточным оружием, то они там постоянно находятся. И вполне естественно, что при дальнейшем строительстве кораблей, оснащенных высокоточными комплексами оружия, их процент может быть увеличен в составе группировки", - добавил Королев.