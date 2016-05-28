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Парусный корабль для практики курсантов сможет выходить в океан

28.05.2018 РИА Новости 387 0
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Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова
Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова на церемонии принятия Военной присяги. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Парусный корабль, который планируется построить для практики курсантов военно-морских училищ, сможет выходить в океан, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду точной копии корабля "Полтава".

Ранее о том, что строительство парусного корабля для ВМФ России предусмотрено кораблестроительной программой до 2050 года, сообщал заместитель начальника Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" контр-адмирал Александр Карпов. Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что корабль построят после 2030 года.

"Это будет парусный корабль, способный выходить не только в морскую, но и океанскую зону. Он предназначен прежде всего для практики курсантов военно-морских образовательных учреждений", - сказал он.
27.05.2018
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Россия

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