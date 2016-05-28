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Подписан контракт на закупку Казахстаном еще восьми истребителей Су-30СМ

28.05.2018 bmpd.livejournal.com 379 0
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Как сообщило 24 мая 2018 года агентство ТАСС, Россия и Казахстан подписали новый контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Казспецэкспорт" Арман Рамазанов на выставке КАDEX-2018.

Полученный в 2017 году истребитель Су-30СМ (бортовой номер "08 красный", серийный номер 10МК5 1508) Сил воздушной обороны Казахстана в ходе "Боевого парада" вооруженных сил Казахстана. Отар, 07.05.2018 (с) министерство обороны Казахстана

"Был подписан контракт на поставку партии самолетов Су-30СМ для военно-воздушных сил Республики Казахстан", - сказал он.

Как сообщил ТАСС военно-дипломатический источник, в рамках нового контракта Казахстану будет поставлено восемь Су-30СМ.

Как уточнили в корпорации "Иркут", новая партия самолетов будет поставлена до 2020 года, истребители пополнят авипарк Су-30СМ ВВС Казахстана, которые стоят на вооружении страны с 2015 года.

Предыдущий на поставку 12 таких самолетов страны подписали в ходе форума "Армия-2017". Об этом сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

Со стороны bmpd напомним, что ранее Казахстан заключил уже три контракта на закупку суммарно 23 истребителей Су-30СМ производства Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут". По первому контракту, заключенному в 2014 году стоимостью около 5 млрд рублей Казахстан получил четыре истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами с "01" по "04" (серийные номера, соответственно, с 10МК5 1118 по 1120 и 1201), которые прибыли в Казахстан в Талды-Курган в апреле 2015 года.

В декабре 2015 года Казахстаном был заключен второй контракт на семь дополнительных истребителей Су-30СМ, по которому Силы воздушной обороны (СВО) Казахстана к настоящему времени уже получили четыре самолета - два (красные бортовые номера "05" и "06", серийные номера 10МК5 1315 и 10МК5 1316) в декабре 2016 года, и еще два (красные бортовые номера "07" и "08", серийные номера 10МК5 1507 и 10МК5 1508) - в декабре 2017 года. Поставка остальных трех машин планируется в 2018 году.

В августе 2017 года Россия и Казахстан подписали рамочный трехлетний контракт на поставку еще 12 самолетов Су-30СМ. Пока неясно, является заключенный теперь контракт на восемь Су-30СМ частью этого рамочного контракта, и дополнительным по отношению к нему.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Казахстана планирует до 2020 года приобрести суммарно 36 самолетов Су-30СМ.

В СВО Казахстана все полученные к настоящему времени восемь истребителей Су-30СМ состоят на вооружении 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны (СВО) Казахстана в Талды-Кургане
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Проекты
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