Разработка на Украине новой боевой машины пехоты и нового танка

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" 24 мая 2018 года заявил, что ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. А.А. Морозова", входящее в состав ГК "Укроборонпром", проводит работы по созданию боевых машин нового поколения, которые должны поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах. Конструкторы и инженеры ХКБМ сейчас сосредоточены на создании БМП-У, новой боевой машины пехоты, которая должна заменить БМП-1 и БМП-2.

Предполагаемый облик перспективной украинской боевой машины пехоты БМП-У, разрабатываемой ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. А.А. Морозова" (с) ГК "Укроборонпром"

ХКБМ уже разработана конструкторская документация, а изготовление опытного образца и начальный комплекс испытаний будут проходить в 2019 году. БМП-У предназначена для транспортировки и огневой поддержки сухопутных подразделений. Она обеспечивает надежную защиту экипажа в составе 3 членов и 7 десантников. По расчетам, уровень защиты БМП-У на 10-12% выше БТР-4. Кроме того, моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней части корпуса, что гарантирует больший уровень защиты экипажа.

Для обеспечения высокой маневренности и скорости на поле боя БМП-У будет оснащаться дизельным двигателем мощностью 735 л.с. и автоматической трансмиссией. Учитывая массу новой боевой машины пехоты в 25-27 тонн, удельная мощность БМП-У находится на уровне 27-29 л.с. / т. Этот показатель значительно превышает удельную мощность БМП-1 (21-23 л.с. / т.) и даже современных основных боевых танков. Кроме того, на БМП-У реалзиовано преодоление водных преград вплавь.

Для вооружения БМП-У выбран новый боевой модуль БМ-8 с улучшенными характеристиками. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом, а также управляемыми противотанковыми ракетами "Барьер".

БМП-У создается по модульному принципу, с возможностью использования базовой платформы для целого семейства гусеничных машин. Благодаря этому, на базе БМП-У будут созданы командирская, командно-штабная, разведывательная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и другие машины.

Также ХКБМ ведет работы по созданию перспективного танка нового поколения. Комплексная работа, которая предусматривает проектирование абсолютно новой машины, разделена на отдельные этапы. Ими предусмотрено создание моторно-трансмиссионного отделения, разработка новых систем вооружения, защиты и системы управления огнем, а также автоматизацию большинства процессов для сокращения количества членов экипажа из трех человек, до двух.

Проведение этих работ рассчитано на несколько лет, предусматривает поэтапное выполнение всех ключевых пунктов программы. Сейчас коллективом ХКБМ проведена предварительная разработка построения моторно-трансмиссионного отделения и расчеты основных параметров двигателя, а также идут работы по изготовлению опытных образцов трансмиссии.

Новый двигатель должен получить мощность на уровне 1500 л.с., возможность работать на различных видах топлива и их смесях и способность работать при критичных температурах и климатических условиях. Он должен иметь компактные размеры, модульность конструкции и возможность применения, как в заднеприводной, так и в переднеприводной компоновке. Благодаря этому, двигатель может быть использован и при создании новых образцов тяжелой гусеничной техники.

Предполагаемый облик перспективной украинской боевой машины пехоты БМП-У, разрабатываемой ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. А.А. Морозова" (с) ГК "Укроборонпром"