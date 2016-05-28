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Феодосийский судостроительный завод "Море" передан "Ростеху"

28.05.2018 bmpd.livejournal.com 488 0
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Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 мая 2018 года подписал указ № 255 "Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", согласно которому судостроительный завод "Море" (Феодосия, Крым) подлежит передаче в качестве имущественного взноса.в состав Государственной корпорации "Ростех."

Строящиеся для ВМФ России АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" на площадях ФГУП "Судостроительный завод "Море" малые ракетные корабли проекта 22800. Справа "Шторм" (заводской номер 254), в центре корпусная конструкция МРК "Охотск" (заводской номер 255). Феодосия, 30.06.2017 (с) oborona.gov.ru

Текстом указа постановляется "принять предложение Правительства Российской Федерации о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия "Судостроительный завод "Море" в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".

Правительство должно принять меры по реализации указа в 18-месячный срок.

Со стороны bmpd напомним, что ранее сообщалось, что юридическая передача феодосийского судостроительного завода "Море" госкорпорации "Ростех" и его акционирование необходимы для последующей передачи акций завода в доверительное управление АО "Концерн "Калашников".

Сейчас часть площадей завода "Море" использует на правах аренды АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", которое ведет строительство там трех малых ракетных кораблей проекта 22800 для ВМФ России, сроком окончания аренды считается конец 2020 года.
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Пелла ОАО
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22800 МРК

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